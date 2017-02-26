ЦСКА вылетел в Москву

ЦСКА завершил сбор в испанском Кампоаморе и вылетел в Москву, сообщает официальный "Твиттер" армейцев. Игроки красно-синих получат два выходных, а затем возобновят тренировки на базе в Ватутинках.

4 марта команда Виктора Гончаренко проведет первый матч после зимней паузы. Во встрече 18-го тура чемпионата России ЦСКА примет "Зенит".