ЦСКА вылетел в Москву

ЦСКА завершил сбор в испанском Кампоаморе и вылетел в Москву, сообщает официальный "Твиттер" армейцев. Игроки красно-синих получат два выходных, а затем возобновят тренировки на базе в Ватутинках.
4 марта команда Виктора Гончаренко проведет первый матч после зимней паузы. Во встрече 18-го тура чемпионата России ЦСКА примет "Зенит".
Тем временем основная команда покинула Кампоамор и скоро прибудет в Москву! После пары выходных тренировки возобновятся уже в Ватутинках pic.twitter.com/cPfbspQj6y– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 26 February 2017