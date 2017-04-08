15:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА вылетел на матч с "Краснодаром" без Дзагоева, Миланова и Алексея Березуцкого

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Сегодня ЦСКА вылетел в Краснодар, где завтра команда проведет матч 22-го тура чемпионата России против одноименного клуба. В заявку армейцев из-за травм не попали полузащитники Георгий Миланов и Алан Дзагоев, а также защитник Алексей Березуцкий.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин.

Полузащитники: Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Зоран Тошич, Александр Головин, Алексей Ионов, Астемир Гордюшенко.

Нападающие: Витинью, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

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Как закончится матч 22-го тура премьер-лиги "Краснодар" – ЦСКА?
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Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vyleteli-v-krasnodar/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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