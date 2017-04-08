ЦСКА вылетел на матч с "Краснодаром" без Дзагоева, Миланова и Алексея Березуцкого

Сегодня ЦСКА вылетел в Краснодар, где завтра команда проведет матч 22-го тура чемпионата России против одноименного клуба. В заявку армейцев из-за травм не попали полузащитники Георгий Миланов и Алан Дзагоев, а также защитник Алексей Березуцкий.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин.

Полузащитники: Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Зоран Тошич, Александр Головин, Алексей Ионов, Астемир Гордюшенко.

Нападающие: Витинью, Аарон Оланаре, Федор Чалов.