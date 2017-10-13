ЦСКА вылетел на матч против "Краснодара" в составе 16 игроков

ЦСКА отправился на матч 13-го тура чемпионата России против "Краснодара", сообщает официальный сайт армейцев. Красно-синие вылетели на игру в составе 16 игроков.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Мариу Фернандес, Георгий Щенников.
Полузащитники: Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко.
Нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.
Ранее стало известно, что в матче не примут участие Александр Головин, Виктор Васин, Василий Березуцкий и Алан Дзагоев.
Напомним, что матч "Краснодар" - ЦСКА состоится 14 октября, начало игры - в 19.00 по московскому времени.
🛫 Из дождливой Москвы отправляемся на юг России #КраснодарЦСКА pic.twitter.com/Xg7o1MTzzj– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 13 октября 2017 г.
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Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vyleteli-v-krasnodar-1/