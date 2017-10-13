16:04 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА вылетел на матч против "Краснодара" в составе 16 игроков


ЦСКА отправился на матч 13-го тура чемпионата России против "Краснодара", сообщает официальный сайт армейцев. Красно-синие вылетели на игру в составе 16 игроков.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Мариу Фернандес, Георгий Щенников.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко.

Нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Ранее стало известно, что в матче не примут участие Александр Головин, Виктор Васин, Василий Березуцкий и Алан Дзагоев.

Напомним, что матч "Краснодар" - ЦСКА состоится 14 октября, начало игры - в 19.00 по московскому времени.

Краснодар - ЦСКА

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Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vyleteli-v-krasnodar-1/

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
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