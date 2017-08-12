ЦСКА выиграл всего одно дерби с безголевым первым таймом

В истории чемпионатов России было 12 матчей между ЦСКА и "Спартаком", в которых за первый тайм не было забито ни одного мяча. В шести из этих встреч сильнее оказывались красно-белые (четыре раза по 1:0), пять раз фиксировалась ничья (четырежды безголевая) и только однажды побеждали армейцы. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи ЦСКА и "Спартака", первые таймы которых закончились со счетом 0:0