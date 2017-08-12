ЦСКА выиграл всего одно дерби с безголевым первым таймом

В истории чемпионатов России было 12 матчей между ЦСКА и "Спартаком", в которых за первый тайм не было забито ни одного мяча. В шести из этих встреч сильнее оказывались красно-белые (четыре раза по 1:0), пять раз фиксировалась ничья (четырежды безголевая) и только однажды побеждали армейцы. (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи ЦСКА и "Спартака", первые таймы которых закончились со счетом 0:0
|
Дата
|
Матч
|
Итоговый счет
|
Авторы голов
|
18.05.1994
|
Спартак – ЦСКА
|
2:0
|
Пятницкий, 70. Бесчастных, 83.
|
28.06.1995
|
Спартак – ЦСКА
|
3:1
|
Онопко, 55. Шмаров, 58, 68 – Радимов, 80
|
13.04.1996
|
ЦСКА – Спартак
|
0:0
|
-
|
23.04.1997
|
Спартак – ЦСКА
|
0:0
|
-
|
23.08.1997
|
ЦСКА – Спартак
|
0:0
|
-
|
22.04.2000
|
Спартак – ЦСКА
|
1:0
|
Титов, 88
|
20.10.2003
|
Спартак – ЦСКА
|
0:0
|
-
|
01.04.2006
|
Спартак – ЦСКА
|
1:1
|
Титов, 63 – Вагнер Лав, 59
|
01.11.2008
|
ЦСКА – Спартак
|
0:1
|
Баженов, 56
|
01.08.2010
|
Спартак – ЦСКА
|
1:2
|
В.Березуцкий, 72, в свои ворота – Игнашевич, 83. Вагнер Лав, 90
|
30.04.2011
|
ЦСКА – Спартак
|
0:1
|
Ари, 78
|
17.08.2014
|
ЦСКА – Спартак
|
0:1
|
Д.Комбаров, 61