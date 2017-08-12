18:36 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА выиграл всего одно дерби с безголевым первым таймом


В истории чемпионатов России было 12 матчей между ЦСКА и "Спартаком", в которых за первый тайм не было забито ни одного мяча. В шести из этих встреч сильнее оказывались красно-белые (четыре раза по 1:0), пять раз фиксировалась ничья (четырежды безголевая) и только однажды побеждали армейцы. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи ЦСКА и "Спартака", первые таймы которых закончились со счетом 0:0

Дата

Матч

Итоговый счет

Авторы голов

18.05.1994

Спартак – ЦСКА

2:0

Пятницкий, 70. Бесчастных, 83.

28.06.1995

Спартак – ЦСКА

3:1

Онопко, 55. Шмаров, 58, 68 – Радимов, 80

13.04.1996

ЦСКА – Спартак

0:0

-

23.04.1997

Спартак – ЦСКА

0:0

-

23.08.1997

ЦСКА – Спартак

0:0

-

22.04.2000

Спартак – ЦСКА

1:0

Титов, 88

20.10.2003

Спартак – ЦСКА

0:0

-

01.04.2006

Спартак – ЦСКА

1:1

Титов, 63 – Вагнер Лав, 59

01.11.2008

ЦСКА – Спартак

0:1

Баженов, 56

01.08.2010

Спартак – ЦСКА

1:2

В.Березуцкий, 72, в свои ворота – Игнашевич, 83. Вагнер Лав, 90

30.04.2011

ЦСКА – Спартак

0:1

Ари, 78

17.08.2014

ЦСКА – Спартак

0:1

Д.Комбаров, 61

 
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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