ЦСКА выиграл все матчи, в которых забивал Алексей Березуцкий

Гол в ворота "Спартака" в матче 26-го тура чемпионата России стал для Алексея Березуцкого 10-м за 15 лет в ЦСКА. Любопытно, что все матчи, в которых отличался защитник, завершались победами красно-синих.

До сегодняшнего дня семь мячей он провел в чемпионате страны, еще три - в Кубке УЕФА. В 2005 году Алексей Березуцкий принял участие в победах над "Спортингом" (3:1), "Локомотивом" (3:2) и "Динамо" (2:1), в 2008-м - над "Крыльями Советов" (2:0), "Славеном" (1:0), "Химками" (2:1) и "Фейеноордом" (3:1), в 2010-м - снова над "Крыльями" (4:3), а в 2016-м - над "Динамо" (1:0). (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"