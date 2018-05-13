ЦСКА выиграл у "Анжи"

В матче 30-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле переиграл "Анжи" – 2:1. Счет на 9-й минуте открыл Ахмед Муса, арендованный армейцами у "Лестера". На 33-й минуте гости ответили точным ударом Арсена Хубулова. Окончательный счет установил бразилец Витинью, забивший победный гол на 61-й минуте. На 76-й минуте защитник махачкалинцев Владимир Полуяхтов попал в перекладину ворот Игоря Акинфеева. Команде Виктора Гончаренко нужно было выигрывать самой и рассчитывать на осечку "Спартака" во встрече с "Динамо", чтобы завоевать серебряные медали чемпионата России и напрямую попасть в групповой турнир Лиги чемпионов. "Анжи" остался на 14-м месте и сыграет в стыковых матчах за место в премьер-лиге с "Енисеем".

Чемпионат России

Премьер-лига

30-й тур

ЦСКА – "Анжи" – 2:1 (1:1)

Голы: Муса, 9 (1:0). Хубулов, 33 (1:1). Витинью, 61 (2:1).

ЦСКА: Акинфеев, А.Березуцкий (Натхо, 46), Игнашевич, В.Березуцкий, Мариу Фернандес, Дзагоев (Миланов, 85), Головин, Набабкин, Витинью, Чалов (Бистрович, 75), Муса.

"Анжи" (Махачкала): Будаков, Яковлев (Хамдамов, 66), Самарджич, Армаш, Мусалов, Данченко, Антон, Хубулов, Маркелов (Полуяхтов, 28), Поку (Лескано, 46), Прудников.

Предупреждения: Набабкин, 32. Данченко, 68. Головин, 68. Антон, 90.

Судьи: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург). Жвакин (Ленинградская область), Семенов (Гатчина).

13 мая. Москва. Стадион "ВЭБ Арена". 25916 зрителей.