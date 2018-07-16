ЦСКА встретится с болельщиками 23 июля

ЦСКА в Твиттере сообщил, что встреча команды с болельщиками состоится 23 июля. Мероприятие пройдет на домашнем стадионе армейцев, начало - 19.00 по московскому времени. На встрече с болельщиками состоится церемония вручения серебряных медалей чемпионата России-2017/18.
Первый матч нового сезона команда Виктора Гончаренко проведет 27 июля. В матче за Суперкубок России ЦСКА в Нижнем Новгороде сыгрет с "Локомотивом". В первом туре чемпионата России-2017/18 армейцы сыграют с вернувшимися в премьер-лигу "Крыльями Советов" (Самара, 31 июля).
⚠ Мы рады объявить дату встречи команды #ЦСКА с болельщиками!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 16 июля 2018 г.
23 июля, 19:00, #ВЭБарена. Ждём вас! 🔴🔵https://t.co/MEkySJyda9 pic.twitter.com/Wryj6w6Clo
Таблица переходов РФПЛ //
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Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/vstrecha-s-bolelshchikami-2018/