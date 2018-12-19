ЦСКА вспомнил: Сульшер всегда покупает Акинфеева

Пресс-служба ЦСКА после назначения Уле Гуннара Сульшера в "МЮ" вспомнила о разговоре с норвежским специалистом, который состоялся в январе 2018 года. Тогда норвежец отметил высокий уровень вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

– Матч против Норвегии в 2004-м был первой игрой за сборную для Игоря Акинфеева. Он до сих пор выступает и является лучшим вратарем России.

– Конечно, пропустить три гола в первом же матче за сборную – это жестоко. Но его карьера сложилась фантастически. В России скоро пройдет чемпионат мира, где он сможет выступить. Акинфеев – настоящая легенда, и для него это будет особенным событием. Кстати, я покупал Акинфеева в свою команду в Championship Manager (игра-симулятор футбольного менеджера. – Прим. "СЭ"), потому что там он тоже был очень хорош.

Сегодня я наблюдал за тренировкой ЦСКА, и можно легко заметить опыт Акинфеева и то, насколько это качественный футболист. Вообще, здорово видеть, что до сих пор играют те, против кого я сам когда-то выходил на поле.