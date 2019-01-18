11:02 | Футбол — РПЛ

ЦСКА вспомнил, как Щенников начинал свою карьеру в клубе 10 лет назад

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Пресс-служба армейцев присоединилась к флеш-мобу #10YearsChallenge, и вспомнила, как десять лет назад в составе команды начинал выступать защитник Георгий Щенников

Зимой 2009-го армейцы готовились к сезону в Турции. Из тех, кто был на том сборе, в команде осталось всего 3 футболиста. Им и посвящён наш ! Начинаем с Жоры, - написано в официальном твиттере ЦСКА.

Щенников играет в основном составе красно-синих с 2008 года. За это время он провел 295 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 13 передач. С клубом защитник выиграл три звания чемпиона России, три Кубка и четыре Суперкубка страны.

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/pfc_cska/status/1086171463412056065https://twitter.com/pfc_cska/status/1086171463412056065

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