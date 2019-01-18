ЦСКА вспомнил, как Щенников начинал свою карьеру в клубе 10 лет назад

Пресс-служба армейцев присоединилась к флеш-мобу #10YearsChallenge, и вспомнила, как десять лет назад в составе команды начинал выступать защитник Георгий Щенников.

- Зимой 2009-го армейцы готовились к сезону в Турции. Из тех, кто был на том сборе, в команде осталось всего 3 футболиста. Им и посвящён наш #10yearschallenge! Начинаем с Жоры, - написано в официальном твиттере ЦСКА.

Щенников играет в основном составе красно-синих с 2008 года. За это время он провел 295 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 13 передач. С клубом защитник выиграл три звания чемпиона России, три Кубка и четыре Суперкубка страны.