18:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА все три испанских сбора проведет в испанском Кампоаморе

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ЦСКА определился с планом подготовки ко второй части сезона. Команда выйдет из отпуска 10 января и вылетит в Испанию, сообщает официальный сайт ЦСКА.

Первый сбор продлится до 22 января. Второй сбор пройдет с 26 января по 7 февраля, третий – с 11 по 25 февраля. Между сборами у игроков будет по три выходных дня. С 28 февраля красно-синие будут тренироваться в Москве.

В рамках подготовки к весенней части чемпионата России армейцы проведут девять товарищеских матчей. Они запланированы на 21, 22, 30 января и на 3, 6, 15, 19, 23 и 24 февраля.

4 марта красно-синим предстоит сыграть с "Зенитом".

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/programma-zimnikh-sborov/

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