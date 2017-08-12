ЦСКА vs "Спартак". Чей состав дороже

В субботу в центральном матче 6-го тура премьер-лиги сыграют ЦСКА "Спартак" . Перед поединком "СЭ" сравнил стоимость ориентировочных стартовых составов двух команд.

ЦСКА. Ориентировочный состав. Фото "СЭ"

"Первые одиннадцать" красно-синих оцениваются transfermarkt.de в 63,95 миллиона евро. Наибольшая трансферная цена по данным специализированного портала у защитника Мариу Фернандеса (16 миллионов), хавбека Алана Дзагоева (13) и вратаря Игоря Акинфеева (11). Напомним, вопрос об участии голкипера в дерби будет решен непосредственно перед началом игры.

"Спартак". Ориентировочный состав. Фото "СЭ"

Ориентировочный стартовый состав красно-белых, по данным transfermarkt.de, оценивается в 70,9 миллиона евро. Наибольшая трансферная цена у форварда Квинси Промесса (20 миллионов), а также хавбеков Фернанду (14), Марио Пашалича (8) и Дениса Глушакова (7).

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится в субботу, 12 августа, на "Арене ЦСКА". Игра начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.