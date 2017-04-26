ЦСКА вручил Игнашевичу футболку с цифрой 500 в честь количества проведенных за клуб игр

Московский ЦСКА перед матчем 25-го тура чемпионата России с "Локомотивом" вручил защитнику Сергею Игнашевичу майку с цифрой 500 на спине в честь количества матчей, проведенных за армейцев. В церемонии награждения принял участие бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич.

"СЭ" ведет трансляцию матча ЦСКА – "Локомотив"