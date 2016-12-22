РФПЛ назвала даты проведения матчей 18-го, 19-го и 20-го туров чемпионата России. Действующий чемпион России ЦСКА впервые примет "Зенит" на своей новой арене 4 марта. Календарь выглядит следующим образом:

Лига Европы, 1/16 финала

16 февраля (четверг)

"Андерлехт" – "Зенит"

"Ростов" – "Спарта"

"Краснодар" – "Фенербахче"

Лига Европы, 1/16 финала

22 февраля (среда)

"Фенербахче" – "Краснодар"

23 февраля (четверг)

"Зенит" – "Андерлехт"

"Спарта" – "Ростов"

Кубок России, 1/4 финала

1, 2 марта (среда, четверг)

"Локомотив" – "Тосно"

"Уфа" – "Анжи"

"Урал" – "Краснодар"

"Рубин" – "Сибирь"

РФПЛ, 18-й тур

3 марта (пятница)

"Томь" – "Ростов"

4 марта (суббота)

"Оренбург" – "Арсенал"

ЦСКА – "Зенит"

5 марта (воскресенье)

"Урал" – "Амкар"

"Крылья Советов" – "Локомотив"

"Краснодар" – "Спартак"

"Терек" – "Уфа"

6 марта (понедельник)

"Анжи" – "Рубин"

Лига Европы, 1/8 финала

9 марта (четверг)

РФПЛ, 19-й тур

10 марта (пятница)

"Арсенал" – "Урал"

11 марта (суббота)

"Уфа" – "Крылья Советов"

ЦСКА – "Томь"

"Рубин" – "Оренбург"

12 марта (воскресенье)

"Амкар" – "Зенит"

"Локомотив" – "Краснодар"

"Спартак" – "Анжи"

"Ростов" – "Терек"

Лига Европы, 1/8 финала, ответные матчи

16 марта (четверг)

РФПЛ, 20-й тур

17 марта (пятница)

"Анжи" – "Оренбург"

18 марта (суббота)

"Томь" – "Амкар"

"Урал" – "Рубин"

"Локомотив" – "Спартак"

19 марта (воскресенье)

"Крылья Советов" – "Ростов"

"Терек" – ЦСКА

"Зенит" – "Арсенал"

"Краснодар" – "Уфа"

20 – 28 марта. Сбор сборной России