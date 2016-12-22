РФПЛ назвала даты проведения матчей 18-го, 19-го и 20-го туров чемпионата России. Действующий чемпион России ЦСКА впервые примет "Зенит" на своей новой арене 4 марта. Календарь выглядит следующим образом:
Лига Европы, 1/16 финала
16 февраля (четверг)
"Андерлехт" – "Зенит"
"Ростов" – "Спарта"
"Краснодар" – "Фенербахче"
Лига Европы, 1/16 финала
22 февраля (среда)
"Фенербахче" – "Краснодар"
23 февраля (четверг)
"Зенит" – "Андерлехт"
"Спарта" – "Ростов"
Кубок России, 1/4 финала
1, 2 марта (среда, четверг)
"Локомотив" – "Тосно"
"Уфа" – "Анжи"
"Урал" – "Краснодар"
"Рубин" – "Сибирь"
РФПЛ, 18-й тур
3 марта (пятница)
"Томь" – "Ростов"
4 марта (суббота)
"Оренбург" – "Арсенал"
ЦСКА – "Зенит"
5 марта (воскресенье)
"Урал" – "Амкар"
"Крылья Советов" – "Локомотив"
"Краснодар" – "Спартак"
"Терек" – "Уфа"
6 марта (понедельник)
"Анжи" – "Рубин"
Лига Европы, 1/8 финала
9 марта (четверг)
РФПЛ, 19-й тур
10 марта (пятница)
"Арсенал" – "Урал"
11 марта (суббота)
"Уфа" – "Крылья Советов"
ЦСКА – "Томь"
"Рубин" – "Оренбург"
12 марта (воскресенье)
"Амкар" – "Зенит"
"Локомотив" – "Краснодар"
"Спартак" – "Анжи"
"Ростов" – "Терек"
Лига Европы, 1/8 финала, ответные матчи
16 марта (четверг)
РФПЛ, 20-й тур
17 марта (пятница)
"Анжи" – "Оренбург"
18 марта (суббота)
"Томь" – "Амкар"
"Урал" – "Рубин"
"Локомотив" – "Спартак"
19 марта (воскресенье)
"Крылья Советов" – "Ростов"
"Терек" – ЦСКА
"Зенит" – "Арсенал"
"Краснодар" – "Уфа"
20 – 28 марта. Сбор сборной России
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Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/calendar/tours/
Бэн Джойс
Кому пришло в голову назвать конское пастбище ареной? Уволить.
20:45 22 декабря
Иппон2
Первый блин комом...)
18:47 22 декабря
баламошка
Желаю победы любимым лошадкам)
16:54 22 декабря
Berkut-7
Люди в здравом уме , бойкотируют не только стадион, но и даже по тв не будут смотреть
16:52 22 декабря