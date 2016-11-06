ЦСКА впервые потерял очки в домашнем матче с "Амкаром"

ЦСКА и "Амкар" провели 13-й матч на поле армейцев в российских чемпионатах. И впервые красно-синие не сумели одержать победу над пермяками. Кроме того, армейцы впервые пропустили от "Амкара" два гола на своем поле. (Кирилл БУРДАКОВ)

Домашние матчи ЦСКА против "Амкара"