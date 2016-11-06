23:05 6 ноября | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА впервые потерял очки в домашнем матче с "Амкаром"

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ЦСКА и "Амкар" провели 13-й матч на поле армейцев в российских чемпионатах. И впервые красно-синие не сумели одержать победу над пермяками. Кроме того, армейцы впервые пропустили от "Амкара" два гола на своем поле. (Кирилл БУРДАКОВ)

Домашние матчи ЦСКА против "Амкара"

Дата

Стадион

Счет

Голы

11.07.2004

Динамо

3:0

Жирков-2, Ярошик

19.06.2005

Динамо

3:1

Вагнер Лав-2, Красич - Диденко

06.05.2006

Лужники

2:0

Жо-2

23.09.2007

Динамо

1:0

Жо

19.10.2008

Лужники

4:1

Вагнер Лав-2, Дзагоев, Игнашевич

09.08.2009

Лужники

1:0

Нецид

12.03.2010

Арена Химки

1:0

Хонда

13.03.2011

Лужники

2:0

Игнашевич-2

18.11.2012

Арена Химки

3:0

Эльм, Муса, Цауня

30.08.2013

Арена Химки

2:1

Думбья, Муса - Пеев

02.12.2014

Арена Химки

2:1

Еременко-2 - Таказов

09.08.2015

Арена Химки

2:0

Натхо, Тошич

06.11.2016

Арена ЦСКА

Костюков

2:2

 

Игнашевич, Тошич – Джикия,

 

 

 

 

+12=1-0, мячи 28-6.

 

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