ЦСКА впервые потерял очки в домашнем матче с "Амкаром"

ЦСКА и "Амкар" провели 13-й матч на поле армейцев в российских чемпионатах. И впервые красно-синие не сумели одержать победу над пермяками. Кроме того, армейцы впервые пропустили от "Амкара" два гола на своем поле. (Кирилл БУРДАКОВ)
Домашние матчи ЦСКА против "Амкара"
|
Дата
|
Стадион
|
Счет
|
Голы
|
11.07.2004
|
Динамо
|
3:0
|
Жирков-2, Ярошик
|
19.06.2005
|
Динамо
|
3:1
|
Вагнер Лав-2, Красич - Диденко
|
06.05.2006
|
Лужники
|
2:0
|
Жо-2
|
23.09.2007
|
Динамо
|
1:0
|
Жо
|
19.10.2008
|
Лужники
|
4:1
|
Вагнер Лав-2, Дзагоев, Игнашевич
|
09.08.2009
|
Лужники
|
1:0
|
Нецид
|
12.03.2010
|
Арена Химки
|
1:0
|
Хонда
|
13.03.2011
|
Лужники
|
2:0
|
Игнашевич-2
|
18.11.2012
|
Арена Химки
|
3:0
|
Эльм, Муса, Цауня
|
30.08.2013
|
Арена Химки
|
2:1
|
Думбья, Муса - Пеев
|
02.12.2014
|
Арена Химки
|
2:1
|
Еременко-2 - Таказов
|
09.08.2015
|
Арена Химки
|
2:0
|
Натхо, Тошич
|
06.11.2016
|
Арена ЦСКА
Костюков
|
2:2
|
Игнашевич, Тошич – Джикия,
|
|
|
|
+12=1-0, мячи 28-6.