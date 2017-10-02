ЦСКА возобновит тренировки 5 октября

После матча 12-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:0) футболисты ЦСКА, за исключением игроков, уехавших в свои национальные сборные, получили три выходных, информирует пресс-служба красно-синих. Команда вновь соберется на базе в Ватутинках 5 октября и проведет вечернее занятие.

В сборную России отправились Игорь Акинфеев, Мариу Фернандес, Александр Головин и Виктор Васин. Также в национальную команду своей страны вызван Бибрас Натхо.

Нападающие Федор Чалов и Тимур Жамалетдинов вошли в состав молодежной сборной России. В юношеские сборные вызваны игроки молодежной команды Наяир Тикнизян (Россия) и Оскар Рубенис (Латвия).