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16:32 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА возобновит тренировки 5 октября


После матча 12-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:0) футболисты ЦСКА, за исключением игроков, уехавших в свои национальные сборные, получили три выходных, информирует пресс-служба красно-синих. Команда вновь соберется на базе в Ватутинках 5 октября и проведет вечернее занятие.

В сборную России отправились Игорь Акинфеев, Мариу Фернандес, Александр Головин и Виктор Васин. Также в национальную команду своей страны вызван Бибрас Натхо.

Нападающие Федор Чалов и Тимур Жамалетдинов вошли в состав молодежной сборной России. В юношеские сборные вызваны игроки молодежной команды Наяир Тикнизян (Россия) и Оскар Рубенис (Латвия).

Дополнительная информация

http://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vozobnovyat-trenirovki-5-oktyabrya/

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
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