ЦСКА возобновит тренировки 31 августа, а 4 сентября сыграет с "Тосно"

Игроки ЦСКА после поражения от "Ахмата" (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России получили три выходных, сообщает официальный сайт клуба. Команда вернется к тренировкам 31 августа.
Отмечается, что армейцы будут заниматься без футболистов, вызванных в национальные команды, - Мариу Фернандеса (Россия), Федора Чалова (Россия-мол.), Бибраса Натхо (Израиль), Георгия Миланова (Болгария) и Аарона Оланаре (Нигерия).
4 сентября ЦСКА проведет товарищеский матч с "Тосно". Встреча состоится на стадионе "Откябрь", начало игры - в 16.00 по московскому времени.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vozobnovyat-trenirovki-31-avgusta/
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