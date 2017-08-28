ЦСКА возобновит тренировки 31 августа, а 4 сентября сыграет с "Тосно"

Игроки ЦСКА после поражения от "Ахмата" (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России получили три выходных, сообщает официальный сайт клуба. Команда вернется к тренировкам 31 августа.

Отмечается, что армейцы будут заниматься без футболистов, вызванных в национальные команды, - Мариу Фернандеса (Россия), Федора Чалова (Россия-мол.), Бибраса Натхо (Израиль), Георгия Миланова (Болгария) и Аарона Оланаре (Нигерия).

4 сентября ЦСКА проведет товарищеский матч с "Тосно". Встреча состоится на стадионе "Откябрь", начало игры - в 16.00 по московскому времени.