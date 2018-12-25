ЦСКА ведет переговоры о продлении контракта с Черновым

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, что команда продлит контракт с защитником Никитой Черновым.

– Почему, на ваш взгляд, притормозился прогресс Чернова, который в последнее время проиграл конкуренцию Набабкину?

– Я не совсем соглашусь с тем, что он не прогрессирует. На мой взгляд, Никита прибавил – даже с точки зрения статистики. Если находясь в аренде в "Урале", он большую часть времени проводил на скамейке, то в ЦСКА довольно регулярно выходит на поле. Да, сейчас он не является игроком стартового состава. Но здесь можно говорить об индивидуальных качествах защитника, которые соответствуют или не соответствуют тактике Гончаренко в том или ином матче. Пока, наверное, можно считать, что Набабкин лучше встроен в нынешнюю модель игры ЦСКА в защите.

– Чернов остается в команде?

– Да. Более того, сейчас с ним ведутся переговоры о продлении контракта. И потом: вспомните, как тяжело и тернисто начиналась карьера в нашем клубе братьев Березуцких. Многие про них говорили, что это путь в никуда. Так что Никите еще требуется время. В целом, на мой взгляд, он провел хорошую первую часть сезона. Да, где-то ошибался, но огрехи были у всех. (Виталий Айрапетов, Дмитрий Симонов)

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