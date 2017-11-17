ЦСКА в составе 20 игроков вылетел на матч против "СКА-Хабаровск"

ЦСКА отправился на матч 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск", сообщает пресс-служба армейцев. Красно-синие полетели в Хабаровск в составе 20 игроков:
вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;
защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Виктор Васин;
полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Александр Макаров;
нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.
Отмечается, что хавбек Хетаг Хосонов, пропускающий матч основных составов из-за дисквалификации, отправился в Хабаровск в составе молодежной команды.
Встреча "СКА-Хабаровск" – ЦСКА пройдет завтра, 18 ноября, и начнется в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Через несколько минут летим в Хабаровск! Впереди увлекательный 7,5-часовой перелёт 🛫 🙄 #СКАЦСКА pic.twitter.com/rThq0OSEjb– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 17 ноября 2017 г.
Дополнительная информация
https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vyleteli-v-khabarovsk/