ЦСКА в составе 20 игроков вылетел на матч против "СКА-Хабаровск"

ЦСКА отправился на матч 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск", сообщает пресс-служба армейцев. Красно-синие полетели в Хабаровск в составе 20 игроков:

вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;



защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Виктор Васин;



полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Александр Макаров;



нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.



Отмечается, что хавбек Хетаг Хосонов, пропускающий матч основных составов из-за дисквалификации, отправился в Хабаровск в составе молодежной команды.

Встреча "СКА-Хабаровск" – ЦСКА пройдет завтра, 18 ноября, и начнется в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.