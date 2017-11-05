ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с "Локо", Акинфеев отбил пенальти

Сегодня. Москва. "Локомотив" - ЦСКА - 2:2. Алан ДЗАГОЕВ (слева) поучаствовал во втором голе армейцев, сделав шикарный пас на Бибраса НАТХО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

В матче 16-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с ЦСКА – 2:2. У хозяев по голу забили Антон Миранчук и Мануэл Фернандеш. У армейцев отличились Витинью и Бибрас Натхо.

Отметим, что уже в начале второго тайма красно-синие остались в меньшинстве – две желтые карточки получил Хетаг Хосонов. А на 76-й минуте Игорь Акинфеев отразил пенальти в исполнении того же Фернандеша.

Несмотря на осечку, "Локо" остался на первом месте в турнирной таблице. ЦСКА занимает четвертую строчку.

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16-й тур

"Локомотив" (Москва) – ЦСКА – 2:2 (1:2)

Голы: Ант.Миранчук, 14 (1:0). Витинью, 28 (1:1). Натхо, 43 (1:2). Фернандеш, 87 (2:2).

Нереализованный пенальти: Фернандеш , 76 (вратарь).

"Локомотив": Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, И.Денисов, Михалик (Коломейцев, 70), Фернандеш, Ант.Миранчук, Ал.Миранчук, Фарфан.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Васин, А.Березуцкий, Мариу Фернандес, Натхо, Хосонов, Дзагоев (Миланов, 80), Щенников, Вернблум, Витинью (Жамалетдинов, 83).

Предупреждения: Хосонов, 40. А.Березуцкий, 48. Вернблум, 57. Рыбус, 62. Васин, 75.

Удаление: Хосонов, 49 (грубая игра).

Судьи: КАРАСЕВ. Аверьянов, Калугин (все Москва).

5 ноября. Москва. Стадион "РЖД Арена".

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