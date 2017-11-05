ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с "Локо", Акинфеев отбил пенальти

В матче 16-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с ЦСКА – 2:2. У хозяев по голу забили Антон Миранчук и Мануэл Фернандеш. У армейцев отличились Витинью и Бибрас Натхо.
Отметим, что уже в начале второго тайма красно-синие остались в меньшинстве – две желтые карточки получил Хетаг Хосонов. А на 76-й минуте Игорь Акинфеев отразил пенальти в исполнении того же Фернандеша.
Несмотря на осечку, "Локо" остался на первом месте в турнирной таблице. ЦСКА занимает четвертую строчку.
Чемпионат России
Премьер-лига
16-й тур
"Локомотив" (Москва) – ЦСКА – 2:2 (1:2)
Голы: Ант.Миранчук, 14 (1:0). Витинью, 28 (1:1). Натхо, 43 (1:2). Фернандеш, 87 (2:2).
Нереализованный пенальти: Фернандеш , 76 (вратарь).
"Локомотив": Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, И.Денисов, Михалик (Коломейцев, 70), Фернандеш, Ант.Миранчук, Ал.Миранчук, Фарфан.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Васин, А.Березуцкий, Мариу Фернандес, Натхо, Хосонов, Дзагоев (Миланов, 80), Щенников, Вернблум, Витинью (Жамалетдинов, 83).
Предупреждения: Хосонов, 40. А.Березуцкий, 48. Вернблум, 57. Рыбус, 62. Васин, 75.
Удаление: Хосонов, 49 (грубая игра).
Судьи: КАРАСЕВ. Аверьянов, Калугин (все Москва).
5 ноября. Москва. Стадион "РЖД Арена".
Натхо перед перерывом выводит ЦСКА вперед #ЛокоЦСКА - 1:2 pic.twitter.com/LOF9cpWYkl– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 5 ноября 2017 г.
#ЛокоЦСКА Акинфеев тащит пенальти от Фернандеша! pic.twitter.com/oYV0O17Qku– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 5 ноября 2017 г.
Гол Фернандеша на 87-й минуте! #ЛокоЦСКА - 2:2! pic.twitter.com/zk3DbMaaXZ– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 5 ноября 2017 г.
Турнирная таблица и календарь матчей чемпионата России - здесь
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Дополнительная информация
- Игорь Акинфеев
- Бибрас Натхо
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Витинью дус Сантус
- Мануэл Фернандеш (футболист)
- Антон Миранчук
- Хетаг Хосонов
Док_
кузя23 === Самое большое болельщицкое заблуждение, что капитану можно приближаться к судье с претензиями. Глупость, капитан нужен только для жеребьевки. Всё!
19:16
Док_
вояка Как мне показалось ... карась откровенно поплыл ============================================================================================================= Как мне показалось в целом Карась отсудил очень здорово. Единственно, когда его обступали с перекошенными рожами, можно было еще пару желтых дать. В остальном безупречная работа.
19:14
Бу-га-га!
Баклан - птица сентиментальная. Потому и скулят везде и всюду, по поводу и без.)))
19:12
кузя23
SpaMan кузя23 Интересно, когда уже наши судьи перестанут сцать наказывать игроков слишком бурно реагирующих на решения судей? 18:32 --- По хорошему покажи "карась" пару желтых, когда его слюнями обмазывали, может было бы по спокойнее_Согласен.Любому игроку,кроме капитана,приближающемуся к судье с претензиями должна быть показана желтая карточка. Любому!
19:09
Бу-га-га!
У бакланов эталон честного судейства - матч Зенит-Урал.)))
19:07
jpanin
ЦСКА играл как может ... и неча на шведа наезжать ... ну ударил локтем , так не в лицо а в грудь ...надо было и команду завести и время отбить , Игорек - красава ваще ...
19:04
вояка
Как мне показалось - карась и сам находился не дальше своего ассистента когда вторую жёлтую показывал хасонову , но зачем-то начал совещаться ...... надо было без помощника принимать решение .... причём сразу. Ну а потом как снежный ком понеслись махачи один за другим ..... карась откровенно поплыл. Но уж коль начал махать карточками - так до конца. Четыре красных он бы цска без напряга показал бы ... и всё по делу. Ну а по регламенту (могу и ошибиться) если удалили четырёх - игра прекращается; сильно поредевшей команде даётся тех. поражение и игра завершается сильно досрочно. Может надо было и так поступать. А вторая жёлтая хосонову была не стопудово очевидной. Такого рода столкновений с наступанием на ногу соперника - пруд пруди и далеко не всегда показывают (у нас во всяком случае) карточки......да и помощник главного наверняка так же прекрасно понимал что карась всё видел сам ..... ну и пусть бы главный сам принимал решение ...... но полез со своим видением момента и ..... в общем-то утопил карася.
19:03
Бу-га-га!
Бакланы своей птичьей головкой никак не сообразят, что с Локо не обязательно 0:3 играть. Вот и квохочут.)))
18:59
rusfed 2.0
Новоуепинни rusfed 2.0 А так-то ничья в пользу Газпрома получилась. Даж и не знаю, замешаны ли тут интересы Гинера 18:54 --------------- Спартака 18:57 ______________ Да не, не верю я в ихние шахматные способности
18:58
Новоуепинни
rusfed 2.0 А так-то ничья в пользу Газпрома получилась. Даж и не знаю, замешаны ли тут интересы Гинера 18:54 --------------- Спартака
18:57
Бу-га-га!
Сережа - форумный летописец, Аксель Вартанян, такскать. Времена Бубнова...
18:57
rusfed 2.0
Но игра-то хороша была. Пора уже перестать такие бесплатно показывать, а только после почтового перевода в 100 рублей. На счет Газпрома. Им нужнее
18:56
Гантэр
А ничего что игрока ЦСКА за такое нарушение нельзя удалять ? Это позор , Карасев просто вытащил дрезину.
18:55
Новоуепинни
$n10nep$ Новоуепинни Ваще-то да, Гончаренко совсем неадекватный, лол. Ладно как тренер никакой, но трындеть что судейки об ЦСКА ноги вытирают, а щас на судеек как сайгак бросаца - это ваще )) И главное игрочки такие же стали - с перекошенными рожами и брызгая слюнями в каждой игре уже за судейками бегают )) Капец, а не ЦСКА )) Была нормальная солидная и уверенная в себе тим, а стало стадо гопников какое-то )) И молодые такие же - как лохи из ничего красные получают )) 18:42 ================================================= Дык не молодеют, а резалт все равно давать надо. 18:45 ---------------- Ладно Вернблум, он на эмоциях всегда, потому что не гасится и всегда отрабатывает на 120%. К нему вопросов вообще нет. А местные-то с возрастом наоборот солиднее вроде должны быть. Тупо и несолидно же, не имиджово типа
18:55
Бу-га-га!
Ща ЦСКА расформируется. Потеряно уважение свинобаклана... Грустна..(((
18:54
rusfed 2.0
А так-то ничья в пользу Газпрома получилась. Даж и не знаю, замешаны ли тут интересы Гинера
18:54
rusfed 2.0
Щитаю, Вернблуму желтую сразу после стартового свистка надо давать. Превентивно. Чтоб сразу успокаивался
18:53
serzheo
Во времена Бубнова, в подобных случаях, шла команда от напов - своим защитникам - "отрывать ноги ихним напам" и вся грубость на поле прекращалась.
18:53
Бу-га-га!
asc0002___ Иди крышу латай, немытый.))
18:52
khi
Послушал тренера ЦСКА после матча, он тоже стал неадекватным.
18:52
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ Да не судейко, а сам Диавол, который, как известно, московитый.
18:52
Sher-Khan
sergey22 А в целом, по игре отчетливо возникает вопрос: каким образом убогий "Локомотив" умудряется возглавлять турнирную таблицу? ============ Наверное потому что остальные ещё более убогие?
18:51
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ Бакланам не Локо, а судейко хет-трик положил. Так-то, бакланы ого-го!
18:51
Пиитерец
Жорик Вартанов___всегда уважал ЦСКА, но сейчас это команда-быдло, как и тренер, а такое г.. как понтус должен быть дисквалифицирован на пару матчей===== Согласен, кобылы и для меня были уважаемой командой, а теперь опустились на уровень Спортага. Быдло-команда!
18:50
nazarfas
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
18:50
$n10nep$
igogohruhru Пенальти надо было перебивать так как по крайней мере двое армейцев вбежали в штрафную площадку. "Все остальные игроки (кроме вратаря и игрока, выполняющего удар) должны ДО УДАРА находиться в пределах игрового поля, за пределами штрафной площади" 18:47 ================================= А лучше матч переиграть.
18:50
Ivarr
Азартный матч! Но когда мастерства нет и идет такая игра в кость. Не хорошо.
18:50
Владислав2
Интересно,Бубнов мог бы Палтуса завалить?
18:50
сомово
Истерички отскочили
18:48
khi
Однозначно судья дал слабину, мало того что не удалил за преднамеренный удар локтем, так еще стерпел когда его стали руками игроки хватать, если бы такое случилось бы в Англии, пару тройку игроков бы точно наказали бы карточками, если так дело пойдет ему в следующий раз в рожу плюнут а он утрется.
18:48