ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с "Енисеем"

"Енисей" в Тюмени в домашнем матче 3-го тура чемпионата России сыграл вничью с ЦСКА (1:1).
В начале второго тайма гости остались вдесятером после удаления Кирилла Набабкина. Через несколько минут Михаил Костюков забил первый гол красноярской команды в РПЛ.
Армейцы отыгрались с ошибочно назначенного пенальти: впервые за красно-синих отличился Абель Эрнандес.
Чемпионат России
Премьер-лига
3-й тур
"Енисей" (Красноярск) – ЦСКА – 1:1 (0:0)
Голы: Костюков, 58 (1:0). Эрнандес, 79 - с пенальти (1:1).
"Енисей": Юрченко, Ятченко, Кичин, Дугалич, Гаджибеков (Грицаенко, 72), Занев (Гавазай, 23), Огуде, Фатуллаев, Комолов, Бодул, Костюков (Саркисов, 62).
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Чернов (Ахметов, 65), Магнуссон, Бекао, Щенников, Набабкин, Бистрович, Бийол, Жамалетдинов (Эрнандес, 58), Чалов (Ефремов, 83).
Предупреждения: Огуде, 51. Гаджибеков, 64.
Удаление: Набабкин, 50.
Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ), Стипиди (Краснодар), Петросян (Бронницы).
11 августа. Тюмень. Стадион "Геолог".
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https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2018-2019/