ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с "Енисеем"

Сегодня. Тюмень. "Енисей" - ЦСКА - 1:1. Гости заканчивали встречу в меньшинстве. Фото ФК "Енисей", twitter.com/FCEnisey

"Енисей" в Тюмени в домашнем матче 3-го тура чемпионата России сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

В начале второго тайма гости остались вдесятером после удаления Кирилла Набабкина. Через несколько минут Михаил Костюков забил первый гол красноярской команды в РПЛ.

Армейцы отыгрались с ошибочно назначенного пенальти: впервые за красно-синих отличился Абель Эрнандес.

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3-й тур

"Енисей" (Красноярск) – ЦСКА – 1:1 (0:0)

Голы: Костюков, 58 (1:0). Эрнандес, 79 - с пенальти (1:1).

"Енисей": Юрченко, Ятченко, Кичин, Дугалич, Гаджибеков (Грицаенко, 72), Занев (Гавазай, 23), Огуде, Фатуллаев, Комолов, Бодул, Костюков (Саркисов, 62).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Чернов (Ахметов, 65), Магнуссон, Бекао, Щенников, Набабкин, Бистрович, Бийол, Жамалетдинов (Эрнандес, 58), Чалов (Ефремов, 83).

Предупреждения: Огуде, 51. Гаджибеков, 64.

Удаление: Набабкин, 50.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ), Стипиди (Краснодар), Петросян (Бронницы).

11 августа. Тюмень. Стадион "Геолог".

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