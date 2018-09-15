ЦСКА в матче с "Уфой" довел счет до разгромного

ЦСКА забил третий гол в матче 7-го тура РПЛ против "Уфы".

На 63-й минуте нападающий Тимур Жамалетдинов, который вышел на замену в первом тайме вместо получившего травму защитника Хердура Магнуссона, с передачи Федора Чалова оформил дубль.

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