17:51 | Футбол — РПЛ

ЦСКА в матче с "Уфой" довел счет до разгромного

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ЦСКА забил третий гол в матче 7-го тура РПЛ против "Уфы".

На 63-й минуте нападающий Тимур Жамалетдиновкоторый вышел на замену в первом тайме вместо получившего травму защитника Хердура Магнуссона, с передачи Федора Чалова оформил дубль. 

Уфа - ЦСКА

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