ЦСКА в матче с "Уфой" довел счет до разгромного

ЦСКА забил третий гол в матче 7-го тура РПЛ против "Уфы".
На 63-й минуте нападающий Тимур Жамалетдинов, который вышел на замену в первом тайме вместо получившего травму защитника Хердура Магнуссона, с передачи Федора Чалова оформил дубль.
|Место
|Игрок
|Матчи
|Голы
|4
|Андрей Козлов (Оренбург)
|6
|3
|5
|Дмитрий Полоз (Рубин)
|6
|3
|6
|Бьорн Сигурдарсон (Ростов)
|6
|3
|7
|Алексей Ионов (Ростов)
|6
|3
|8
|Магомед-Шапи Сулейманов (Краснодар)
|2
|2
|9
|Себастьян Дриусси (Зенит)
|5
|2
|10
|Олег Иванов (Ахмат)
|5
|2
|Место
|Игрок
|Матчи
|Голы
|4
|Серхио Агуэро (Манчестер Сити)
|4
|3
|5
|Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед)
|4
|3
|6
|Родригес Педро (Челси)
|4
|3
|7
|Роберто Перейра (Уотфорд)
|4
|3
|8
|Гленн Маррей (Брайтон & Хоув)
|4
|3
|9
|Родригес Моура Лукас (Тоттенхэм Хотспур)
|5
|3
|10
|Вильфрид Заа (Кристал Пэлас)
|3
|2
|Место
|Игрок
|Матчи
|Голы
|4
|Гарет Бэйл (Реал)
|3
|3
|5
|Марти Сальвадор Рохер (Леванте)
|3
|3
|6
|Хосе Луис Моралес (Леванте)
|3
|3
|7
|Алекс Гальяр (Уэска)
|4
|3
|8
|Макси Гомес (Сельта)
|3
|2
|9
|Усман Дембеле (Барселона)
|3
|2
|10
|Набиль Эль-Жар (Леганес)
|3
|2
|Место
|Игрок
|Матчи
|Голы
|4
|Жан-Кевин Огюстен (РБ Лейпциг)
|2
|2
|5
|Энтони Уджа (Майнц)
|2
|2
|6
|Тимо Вернер (РБ Лейпциг)
|3
|2
|7
|Томас Мюллер (Бавария)
|3
|2
|8
|Арьен Роббен (Бавария)
|3
|2
|9
|Роберт Левандовски (Бавария)
|3
|2
|10
|Хендрик Вейдандт (Ганновер-96)
|1
|1
3 (голы)
Марко Бенасси
(Фиорентина)
3 (голы)
Кшиштоф Пентек
(Дженоа)
2 (голы)
Алехандро Дарио Гомес
(Аталанта)
|Место
|Игрок
|Матчи
|Голы
|4
|Грегуар Дефрель (Сампдория)
|2
|2
|5
|Эмилиано Ариэль Ригони (Аталанта)
|2
|2
|6
|Петр Зелиньски (Наполи)
|3
|2
|7
|Марио Манджукич (Ювентус)
|3
|2
|8
|Леонардо Паволетти (Кальяри)
|3
|2
|9
|Доменико Берарди (Сассуоло)
|3
|2
|10
|Кевин-Принс Боатенг (Сассуоло)
|3
|2
ЦСКА забил третий гол в матче 7-го тура РПЛ против "Уфы".
На 63-й минуте нападающий Тимур Жамалетдинов, который вышел на замену в первом тайме вместо получившего травму защитника Хердура Магнуссона, с передачи Федора Чалова оформил дубль.