ЦСКА: "В машине по имени Игнашевич теперь одной деталью больше"

Пресс-служба ЦСКА на странице в Инстаграме пожелала скорейшего восстановления защитнику команду Сергею Игнашевичу. Сегодня супруга футболиста Наталья выложила рентгеновский снимок ноги мужа после операции, на котором виден шуруп в ноге армейского ветерана. Во вторник 37-летний игрок перенес хирургическое вмешательство по поводу перелома пятой плюсневой кости левой стопы. Игнашевич с переломом вышел на матч 30-го тура чемпионата России против "Анжи" (4:0) и забил победный гол.

- В машине по имени Сергей Игнашевич теперь одной деталью больше, - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА. - Жертвуя здоровьем, отыграть 90 минут с переломом и забить победный гол - поступок настоящего воина. Гордимся мужеством Сергея и желаем ему скорейшего восстановления!