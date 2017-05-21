 ЦСКА – в Лиге чемпионов пятый сезон подряд. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА – в Лиге чемпионов пятый сезон подряд

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ЦСКА, победив на своем поле в матче 30-го тура чемпионата России "Анжи" (4:0), гарантировал себе второе место и участие в отборочном раунде Лиги чемпионов-2017/18. Армейцы в пятый раз подряд сумели добыть путевку в главный европейский турнир. За это время они три раза становились чемпионами страны и дважды завоевывали серебряные награды. Стоит отметить, что ЦСКА в четвертый раз за последние пять лет (за исключением сезона-2014/15) оказался в турнирной таблице выше "Зенита". (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (10)
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marksan

spetrov____ Привет! Главное попали! Кстати, никто из нынешних "знатоков" не обратил внимание на то, кто больше денег срубил в Европе? Могу сказать! Ростов, который прошёл все вехи на пути к плей-офф! Давай ЦСКА! Постарайся!

18:09

marksan

футбол>2018____ Дядя! Ты дурак? В ЛЧ даже за любой матч деньги платят!

18:07

marksan

Мои поздравления всей команде! Удачи в Лиге!

18:06

футбол>2018

Пока они в квалификации, а не в ЛЧ!!Туда еще надо попасть!

18:02

dv2205

нах если только не рекорд вратаря

17:26

spetrov

Фуля, будем брать объемами.

17:15

shpasic

ждём новых рекордов от ЦСКА! и героического первого места в ЛЕ группе от Зенита против дандолков и хапоэлей)

17:14

grover

бамжи с ярдами в попке.

17:08

qwe20

и опять обеспечил себе последнее место в группе. пускай в ЛЕ играют. если очень повезет смогут в плей-офф пробиться.

17:08

Фуля

И толку?

17:03