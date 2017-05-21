ЦСКА – в Лиге чемпионов пятый сезон подряд

ЦСКА, победив на своем поле в матче 30-го тура чемпионата России "Анжи" (4:0), гарантировал себе второе место и участие в отборочном раунде Лиги чемпионов-2017/18. Армейцы в пятый раз подряд сумели добыть путевку в главный европейский турнир. За это время они три раза становились чемпионами страны и дважды завоевывали серебряные награды. Стоит отметить, что ЦСКА в четвертый раз за последние пять лет (за исключением сезона-2014/15) оказался в турнирной таблице выше "Зенита". (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Анжи"