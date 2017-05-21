ЦСКА – в Лиге чемпионов пятый сезон подряд

ЦСКА, победив на своем поле в матче 30-го тура чемпионата России "Анжи" (4:0), гарантировал себе второе место и участие в отборочном раунде Лиги чемпионов-2017/18. Армейцы в пятый раз подряд сумели добыть путевку в главный европейский турнир. За это время они три раза становились чемпионами страны и дважды завоевывали серебряные награды. Стоит отметить, что ЦСКА в четвертый раз за последние пять лет (за исключением сезона-2014/15) оказался в турнирной таблице выше "Зенита". (Кирилл БУРДАКОВ)
marksan
spetrov____ Привет! Главное попали! Кстати, никто из нынешних "знатоков" не обратил внимание на то, кто больше денег срубил в Европе? Могу сказать! Ростов, который прошёл все вехи на пути к плей-офф! Давай ЦСКА! Постарайся!
18:09
marksan
футбол>2018____ Дядя! Ты дурак? В ЛЧ даже за любой матч деньги платят!
18:07
marksan
Мои поздравления всей команде! Удачи в Лиге!
18:06
футбол>2018
Пока они в квалификации, а не в ЛЧ!!Туда еще надо попасть!
18:02
dv2205
нах если только не рекорд вратаря
17:26
spetrov
Фуля, будем брать объемами.
17:15
shpasic
ждём новых рекордов от ЦСКА! и героического первого места в ЛЕ группе от Зенита против дандолков и хапоэлей)
17:14
grover
бамжи с ярдами в попке.
17:08
qwe20
и опять обеспечил себе последнее место в группе. пускай в ЛЕ играют. если очень повезет смогут в плей-офф пробиться.
17:08
Фуля
И толку?
17:03