ЦСКА: "В этот день Валерий Газзаев был назначен главным тренером"

ЦСКА в своем Твиттере напомнил о знаковом событии в истории клуба. 16 лет назад, 10 ноября 2001 года, пост главного тренера клуба занял Валерий Газзаев. С ним связаны первые громкие успехи армейцев в российский период.

Газзаев руководил ЦСКА с конца 2001 по конец 2008 года с полугодичным перерывом. Под его руководством армейцы выиграли три чемпионата России (2003, 2005 и 2006), четыре Кубка страны (2001/02, 2004/05, 2005/06 и 2007/08), два Суперкубка (2006 и 2007), а также Кубок УЕФА-2004/05.