ЦСКА в день рождения пожелал Дзагоеву скорейшего восстановления

ЦСКА в Твиттере поздравил с днем рождения полузащитника Алана Дзагоева. Сегодня, 17 июня, хавбеку исполняется 28 лет.

"Поздравляем полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева с 28-летием! Скорейшего восстановления, Алан! Ждем тебя на поле!", - говорится в сообщении ЦСКА.

Сейчас Дзагоев находится в расположении сборной России, которая играет на домашнем чемпионате мира. Полузащитник получил травму в матче открытия турнира, в нем команда Станислава Черчесова разгромила Саудовскую Аравию (5:0).

Сегодня также стало известно, что хавбек не полетит с командой в Санкт-Петербург, где сборная во втором туре группового турнира 19 июня сыграет с Египтом.

Россия – Египет: прямая онлайн-трансляция матча – 19 июня 2018 в 21.00

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Все о сборной России по футболу на чемпионате мира-2018 //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты