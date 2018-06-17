ЦСКА в день рождения пожелал Дзагоеву скорейшего восстановления

ЦСКА в Твиттере поздравил с днем рождения полузащитника Алана Дзагоева. Сегодня, 17 июня, хавбеку исполняется 28 лет.
"Поздравляем полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева с 28-летием! Скорейшего восстановления, Алан! Ждем тебя на поле!", - говорится в сообщении ЦСКА.
Сейчас Дзагоев находится в расположении сборной России, которая играет на домашнем чемпионате мира. Полузащитник получил травму в матче открытия турнира, в нем команда Станислава Черчесова разгромила Саудовскую Аравию (5:0).
Сегодня также стало известно, что хавбек не полетит с командой в Санкт-Петербург, где сборная во втором туре группового турнира 19 июня сыграет с Египтом.
Поздравляем полузащитника #ЦСКА и @TeamRussia Алана Дзагоева с 28-летием!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 17 июня 2018 г.
Скорейшего восстановления, Алан! Ждём тебя на поле! 🔴🔵 pic.twitter.com/aNaeY9kfiw
Россия – Египет: прямая онлайн-трансляция матча – 19 июня 2018 в 21.00
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