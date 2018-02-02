ЦСКА в четвертый раз в году сыграл вничью. Муса забил первый гол после возвращения

ЦСКА сыграл вничью с "Норшелланном" (1:1) в товарищеском матче, который проходил в рамках тренировочного сбора армейцев. Отметим, что в этой встрече с первых минут вышел на поле арендованный у "Лестера" нападающий Ахмед Муса.

Нигериец стал автором гола столичной команды в этой встрече, голевой передачей отличился Александр Головин. Отметим, что команда Виктора Гончаренко в четвертый раз во время сбора не смогла одержать победу, и в четвертый раз сыграла вничью.

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) – "Норшелланн" (Дания) – 1:1 (1:1)

Голы: Муса, 33 (1:0). Дамсгор, 43 (1:1).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В.Березуцкий, Васин, Набабкин (Игнашевич, 66), Вернблум (Гордюшенко, 86), Натхо (Чалов, 86), Головин, Витинью (Кучаев, 66), Дзагоев, Муса.

"Норшелланн": Рунарссон, Енссен, Хансен, Нельссон, Педерсен, Йенсен, Петрю (Сковгор, 81), Бартолец, Амон (Расмуссен, 53), Дамгор, Асанте.

Предупреждение: Натхо, 22. Дамгор, 70.

2 февраля. Ла-Манга. Стадион La Manga.