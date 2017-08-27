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19:26 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА уступил "Ахмату" после скандального гола

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В матче 8-го тура чемпионата России ЦСКА проиграл "Ахмату" - 0:1.

Единственный гол был забит на 45-й минуте игры. Нападающий грозненцев Заур Садаев переправил мяч в ворота Игоря Акинфеева, замкнув прострел Магомеда Митришева.

Отметим, что в это время мяч, похоже, полностью вышел за пределы поля, о чем сигнализировали армейцы. Голевому эпизоду предшествовала ошибка защитника Виктора Васина, который не смог обработать мяч в штрафной и срезал его себе за спину.

ЦСКА не удалось сравнять счет в день рождения клуба, которому исполнилось 106 лет. Таким образом "Ахмат" прервал беспроигрышную серию армейцев, которая составляла 5 матчей.

Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

ЦСКА (Москва) - "Ахмат" (Грозный) - 0:1

Гол: Садаев, 45 (0:1).

ЦСКА: Акинфеев, Васин (Чалов, 63), В.Березуцкий, Игнашевич, Мариу Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев (Миланов, 80), Щенников, Витинью.

"Ахмат": Городов, Филипе Сампайю, Анхель, Родолфу, Уциев (Семенов, 81), Швец, Исмаэл, Бериша (Мбенг, 76), Митришев, Мохаммади, Садаев (Иванов, 67).

Предупреждения: Анхель, 53. Городов, 65. Уциев, 78.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Кудрявцев, Лебедев (все Санкт-Петербург).

27 августа. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА - "Ахмат"//
Скандальный гол "Ахмата". Ошибка судей и реакция Акинфеева

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (81)
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Ралпачан Фляйшманъ

spetrov_ так даже пришлось вытащить из загашника пенальти на Дзаге)) то, при каком счете его дали, и как складывалась игра до него - об этом "объяснители" молчат как стыдливая новобрачная после того, как выключат свет)) так то да, ничейная игра, но на фоне игр с не-олд боями возомнили себя мастерами, это и аукнулось) нападающий нужен забивной, ибо в то, что Оланаре раскроется неистово верую, но будет это уже в новом году, а вот Федя увы и ах.

20:18

cska+

Васин в составе, считай начинаем матч с 0:1. Уже 4 или 5 ляп у Васина за короткое время, что он в ЦСКА.

20:15

Macellaio

Васин сильный игрок, берегите его.....

20:13

spetrov

Ралпачан Фляйшманъ, я не считаю, что в целом заслужили. Игра на ничью с некоторыми надеждами на победу. Не остро сыграли, хотя и с преимуществом в отдельные моменты. Но передернуть состав некем, чтобы остроты добавить.

20:11

spetrov

Ралпачан Фляйшманъ, а ты думаешь, им сейчас легко? :) Надо же "объяснять". :)

20:09

Spartak-Online1

цска 19781978 Spartak-Online1 Так вы намного лучше сыграли-------а че толку?

20:07

самарец

теперь ЦСКА может прокричать крылатую фразу про судью

20:07

Ралпачан Фляйшманъ

spetrov_ поражение то скорее заслужили игрой, чем нет)) но Бобров то каков красавец! такого унижения "проекций", "касаний", "миллиметров", "сложных моментов" и "неоднозначных трактовок" не было давно))

20:06

Новоуепинни

А вот интересно - если кто-то например магазин откроет и будет там тока один вид консервов продавать, например, свинины или конины - он че, будет покупателям грить: у меня денег на закупку продуктов нет, я кредит на аренду взял?

20:04

цска 19781978

Spartak-Online1 Так вы намного лучше сыграли

20:04

spetrov

Spartak-Online1, для вас у нас в составе - да. :)

20:03

spetrov

marksan, он знает, что ему надо лечится. Ему неоднократно об этом говорят. :)

20:03

Spartak-Online1

Ну а Васин все таки неплохой, перспективный защитник.

20:03

spetrov

Spartak-Online1, да уж. Мы можем. :) У нас для этого Виктор Васин есть, не говоря про арбитра. :)

20:02

marksan

Новоуепинни_____ Вам давно лечиться надо! Или Вы миллионер и у Вас в карманах сигар нет, а есть только сигареты? Неужели Вы такой идиот и не можете понять сколько надо денег, чтобы содержать ФК? Вы, наверно, из тех, кто просто пользуется "чёрной" кассой! Поэтому и на Бентли не ездите - засветиться боитесь! А насчёт продаж... Так Вас никто не возьмёт! Балаболку пустую!

20:01

Новоуепинни

spetrov Новоуепинни, ну и конечно очередная порция идиотского юмора, как без него. 19:56 ------------------- Солдатский, все для вас ))

20:00

suiss

Курбан Бекиич вернулся в чемп)))

20:00

цска 19781978

Mad Butcher Ты чьих будешь.Открой личеко

19:59

suiss

Так видеоповторы нужны? Может ЦСКА как раз и инициирует?

19:59

Spartak-Online1

Ну хоть конюшня порадовала))

19:59

цска 19781978

Mad Butcher Сам 3.14 дор с Вилковым вместе

19:58

spetrov

Ралпачан Фляйшманъ, ага, и они все быстро побежали смотреть, а потом за очками для себя. :)

19:58

spetrov

.

19:57

spetrov

Новоуепинни, ну и конечно очередная порция идиотского юмора, как без него.

19:56

Thomas_Boy_

Когда Аллах с нами, нас нельзя победить. Аллаааааааааа, "Ахмат"!!!

19:56

Новоуепинни

А меня во че удивляет: пока стадик еще не начинали даже строить, грили: денег на трансферы нет )) Построили - снова денег на трансферы нет )) А где деньги-то? )) Это ж футбольный клуб, как у тебя нет денег на трансферы? Машину продай, на сигарах экономь. Меня например ломает и напрягает большой транспортный налог платить, так я бентли и не покупаю. А если кто-то не может футбольный клуб содержать - нафига покупать и не продавать?

19:51

Cheremis57

Mark Krass, Зенит почти чемпион.===== А почему не "Рубин"? "Ахмат" с победой! Молодцы!!

19:48

Ралпачан Фляйшманъ

и да, для всех любителей "если бы", "милиметры", "касание", "сложный угол" - для вас Бобров шикарное фото выложил)) посмотрите сначала, на сколько мяч ушел, а то глупо смотритесь в роли адвокатов питерского кудрявцева)

19:48

Mad Butcher

цска19781978 опустили тебя петушка вместе с лошадями

19:47

Ралпачан Фляйшманъ

гол то был, и об этом будет написано в газетах)) а вот питерские помощники вилкова подставили по полной, карася за меньшее в фнл ссылали.

19:46