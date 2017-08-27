ЦСКА уступил "Ахмату" после скандального гола

В матче 8-го тура чемпионата России ЦСКА проиграл "Ахмату" - 0:1.
Единственный гол был забит на 45-й минуте игры. Нападающий грозненцев Заур Садаев переправил мяч в ворота Игоря Акинфеева, замкнув прострел Магомеда Митришева.
Отметим, что в это время мяч, похоже, полностью вышел за пределы поля, о чем сигнализировали армейцы. Голевому эпизоду предшествовала ошибка защитника Виктора Васина, который не смог обработать мяч в штрафной и срезал его себе за спину.
ЦСКА не удалось сравнять счет в день рождения клуба, которому исполнилось 106 лет. Таким образом "Ахмат" прервал беспроигрышную серию армейцев, которая составляла 5 матчей.
Чемпионат России
Премьер-лига
8-й тур
ЦСКА (Москва) - "Ахмат" (Грозный) - 0:1
Гол: Садаев, 45 (0:1).
ЦСКА: Акинфеев, Васин (Чалов, 63), В.Березуцкий, Игнашевич, Мариу Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев (Миланов, 80), Щенников, Витинью.
"Ахмат": Городов, Филипе Сампайю, Анхель, Родолфу, Уциев (Семенов, 81), Швец, Исмаэл, Бериша (Мбенг, 76), Митришев, Мохаммади, Садаев (Иванов, 67).
Предупреждения: Анхель, 53. Городов, 65. Уциев, 78.
Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Кудрявцев, Лебедев (все Санкт-Петербург).
27 августа. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".
Трансляция матча ЦСКА - "Ахмат"//
Скандальный гол "Ахмата". Ошибка судей и реакция Акинфеева
Ралпачан Фляйшманъ
spetrov_ так даже пришлось вытащить из загашника пенальти на Дзаге)) то, при каком счете его дали, и как складывалась игра до него - об этом "объяснители" молчат как стыдливая новобрачная после того, как выключат свет)) так то да, ничейная игра, но на фоне игр с не-олд боями возомнили себя мастерами, это и аукнулось) нападающий нужен забивной, ибо в то, что Оланаре раскроется неистово верую, но будет это уже в новом году, а вот Федя увы и ах.
20:18
cska+
Васин в составе, считай начинаем матч с 0:1. Уже 4 или 5 ляп у Васина за короткое время, что он в ЦСКА.
20:15
Macellaio
Васин сильный игрок, берегите его.....
20:13
spetrov
Ралпачан Фляйшманъ, я не считаю, что в целом заслужили. Игра на ничью с некоторыми надеждами на победу. Не остро сыграли, хотя и с преимуществом в отдельные моменты. Но передернуть состав некем, чтобы остроты добавить.
20:11
spetrov
Ралпачан Фляйшманъ, а ты думаешь, им сейчас легко? :) Надо же "объяснять". :)
20:09
Spartak-Online1
цска 19781978 Spartak-Online1 Так вы намного лучше сыграли-------а че толку?
20:07
самарец
теперь ЦСКА может прокричать крылатую фразу про судью
20:07
Ралпачан Фляйшманъ
spetrov_ поражение то скорее заслужили игрой, чем нет)) но Бобров то каков красавец! такого унижения "проекций", "касаний", "миллиметров", "сложных моментов" и "неоднозначных трактовок" не было давно))
20:06
Новоуепинни
А вот интересно - если кто-то например магазин откроет и будет там тока один вид консервов продавать, например, свинины или конины - он че, будет покупателям грить: у меня денег на закупку продуктов нет, я кредит на аренду взял?
20:04
цска 19781978
Spartak-Online1 Так вы намного лучше сыграли
20:04
spetrov
Spartak-Online1, для вас у нас в составе - да. :)
20:03
spetrov
marksan, он знает, что ему надо лечится. Ему неоднократно об этом говорят. :)
20:03
Spartak-Online1
Ну а Васин все таки неплохой, перспективный защитник.
20:03
spetrov
Spartak-Online1, да уж. Мы можем. :) У нас для этого Виктор Васин есть, не говоря про арбитра. :)
20:02
marksan
Новоуепинни_____ Вам давно лечиться надо! Или Вы миллионер и у Вас в карманах сигар нет, а есть только сигареты? Неужели Вы такой идиот и не можете понять сколько надо денег, чтобы содержать ФК? Вы, наверно, из тех, кто просто пользуется "чёрной" кассой! Поэтому и на Бентли не ездите - засветиться боитесь! А насчёт продаж... Так Вас никто не возьмёт! Балаболку пустую!
20:01
Новоуепинни
spetrov Новоуепинни, ну и конечно очередная порция идиотского юмора, как без него. 19:56 ------------------- Солдатский, все для вас ))
20:00
suiss
Курбан Бекиич вернулся в чемп)))
20:00
цска 19781978
Mad Butcher Ты чьих будешь.Открой личеко
19:59
suiss
Так видеоповторы нужны? Может ЦСКА как раз и инициирует?
19:59
Spartak-Online1
Ну хоть конюшня порадовала))
19:59
цска 19781978
Mad Butcher Сам 3.14 дор с Вилковым вместе
19:58
spetrov
Ралпачан Фляйшманъ, ага, и они все быстро побежали смотреть, а потом за очками для себя. :)
19:58
spetrov
.
19:57
spetrov
Новоуепинни, ну и конечно очередная порция идиотского юмора, как без него.
19:56
Thomas_Boy_
Когда Аллах с нами, нас нельзя победить. Аллаааааааааа, "Ахмат"!!!
19:56
Новоуепинни
А меня во че удивляет: пока стадик еще не начинали даже строить, грили: денег на трансферы нет )) Построили - снова денег на трансферы нет )) А где деньги-то? )) Это ж футбольный клуб, как у тебя нет денег на трансферы? Машину продай, на сигарах экономь. Меня например ломает и напрягает большой транспортный налог платить, так я бентли и не покупаю. А если кто-то не может футбольный клуб содержать - нафига покупать и не продавать?
19:51
Cheremis57
Mark Krass, Зенит почти чемпион.===== А почему не "Рубин"? "Ахмат" с победой! Молодцы!!
19:48
Ралпачан Фляйшманъ
и да, для всех любителей "если бы", "милиметры", "касание", "сложный угол" - для вас Бобров шикарное фото выложил)) посмотрите сначала, на сколько мяч ушел, а то глупо смотритесь в роли адвокатов питерского кудрявцева)
19:48
Mad Butcher
цска19781978 опустили тебя петушка вместе с лошадями
19:47
Ралпачан Фляйшманъ
гол то был, и об этом будет написано в газетах)) а вот питерские помощники вилкова подставили по полной, карася за меньшее в фнл ссылали.
19:46