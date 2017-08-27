ЦСКА уступил "Ахмату" после скандального гола

В матче 8-го тура чемпионата России ЦСКА проиграл "Ахмату" - 0:1.

Единственный гол был забит на 45-й минуте игры. Нападающий грозненцев Заур Садаев переправил мяч в ворота Игоря Акинфеева, замкнув прострел Магомеда Митришева.

Отметим, что в это время мяч, похоже, полностью вышел за пределы поля, о чем сигнализировали армейцы. Голевому эпизоду предшествовала ошибка защитника Виктора Васина, который не смог обработать мяч в штрафной и срезал его себе за спину.

ЦСКА не удалось сравнять счет в день рождения клуба, которому исполнилось 106 лет. Таким образом "Ахмат" прервал беспроигрышную серию армейцев, которая составляла 5 матчей.

Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

ЦСКА (Москва) - "Ахмат" (Грозный) - 0:1

Гол: Садаев, 45 (0:1).

ЦСКА: Акинфеев, Васин (Чалов, 63), В.Березуцкий, Игнашевич, Мариу Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев (Миланов, 80), Щенников, Витинью.

"Ахмат": Городов, Филипе Сампайю, Анхель, Родолфу, Уциев (Семенов, 81), Швец, Исмаэл, Бериша (Мбенг, 76), Митришев, Мохаммади, Садаев (Иванов, 67).

Предупреждения: Анхель, 53. Городов, 65. Уциев, 78.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Кудрявцев, Лебедев (все Санкт-Петербург).

27 августа. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА - "Ахмат"//

Скандальный гол "Ахмата". Ошибка судей и реакция Акинфеева