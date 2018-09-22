ЦСКА усилит меры безопасности на матче со "Спартаком"

ЦСКА перед матчем 8-го тура чемпионата России против "Спартака"​ выступил с заявлением по поводу усиления мер безопасности и увеличения списка предметов, запрещенных к проносу на трибуны.

"На стадион не будут допущены посетители с громоздкими рюкзаками и сумками. Вы можете воспользоваться камерой хранения, расположенной у пандуса, чтобы на время матча оставить свои личные вещи там. Несмотря на то, что на дерби будут установлены дополнительные камеры хранения, рекомендуем по возможности приезжать на стадион без сумок, чтобы не терять время в очередях.



Также обращаем ваше внимание, что правоохранительные органы планируют проводить тщательный досмотр всех болельщиков. Запуск на арену начнется в 17.00. Просим заранее приезжать на стадион для своевременного прохода на трибуну.



Кроме того, мы еще раз призываем вас соблюдать организованность и порядок. В соответствии со статьей 20.31 КоАП РФ за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований возможен штраф от 3 до 20 тысяч рублей либо арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от шести месяцев до семи лет", - говорится в сообщении на сайте клуба.

ЦСКА – "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.00 (мск)