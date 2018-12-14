ЦСКА ушел в отпуск до 10 января

После победы над "Реалом" (3:0) в Лиге чемпионов основная команда ЦСКА ушла в отпуск, информирует официальный сайт клуба. Игроки получили отдых до 10 января.

"На этот день намечен вылет в Испанию: зимние сборы ЦСКА по традиции проведет в Кампоаморе. Подробное расписание сборов будет опубликовано в начале следующего года", – говорится в сообщении на официальном сайте красно-синих.

Напомним, что ЦСКА завершил участие в еврокубках в этом сезоне. Команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.