ЦСКА – "Урал". Трансляция – в 16.30

В эти выходные пройдут матчи 6-го тура российской премьер-лиги. Одной из центральных игр станет встреча и ЦСКА и "Урала". Сыграют команды в субботу, 1 сентября, на "ВЭБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. Армейцы и уральцы по-разному начали, у первых – шесть очков после пяти матчей, а вторых четыре после такого же количество встреч. В то время как у лидирующих "Зенита" и "Спартака" 15 и 13 соответственно.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча ЦСКА – "Урал".

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ЦСКА – "Урал": трансляция