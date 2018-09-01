ЦСКА – "Урал": прямая трансляция – в 16.30

В эти выходные пройдут игры шестого тура чемпионата России по футболу. Одним из главных матчей станет встреча в Москве, где сыграют ЦСКА и "Урал". Встреча соперников пройдет сегодня, в субботу, на "ВЭБ Арене". Начало игры – в 16.30 по Москве. Обе команды не самым удачным образом начали сезон – в первых четырех встречах соперники набрали по пять очков и заняли соседние места в таблице 8-е и 7-е соответственно. Лидеры – "Зенит" и "Спартак", которые набрали уже 15 и 13 баллов соответственно.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча ЦСКА – "Урал".

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ЦСКА – "Урал": трансляция