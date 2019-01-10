ЦСКА улетел на сбор. Как это было

10 января. Шереметьево. Сбор игроков ЦСКА перед вылетом в Кампоамор. Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Игроки и тренерский штаб ЦСКА вылетели в Аликанте, откуда команда переедет в Кампоамор, где начнет подготовку ко второй части сезона. Из Москвы в Испанию отправились не все игроки, которые примут участие в сборе.

ЦСКА скоро вылетит на сбор в Испанию. Первым из игроков приехал Иван Обляков. Следом - Такума Нисимура pic.twitter.com/ThjsYTXmrL – СЭ ЦСКА (@cska_se) 10 января 2019 г.

Не все приехали в клубной экипировке. Помимо Дзагоева и Ахметова "свое" предпочел Щенников pic.twitter.com/HF3r7GxIEn – СЭ ЦСКА (@cska_se) 10 января 2019 г.

С основой на сбор отправились Тикнизян и Жиронкин, недавно продлившие контракты с ЦСКА pic.twitter.com/t7Qg2DpaRe – СЭ ЦСКА (@cska_se) 10 января 2019 г.

Чалов перед "зеленым коридором" отбил "пять" детишкам и поприветствовал корреспондентов "СЭ" pic.twitter.com/IK8VraSpii – СЭ ЦСКА (@cska_se) 10 января 2019 г.

Акинфеев не полетел на первый сбор вместе с ЦСКАhttps://t.co/ZwDBBoCe2O pic.twitter.com/qFFc3VNxXY – СЭ ЦСКА (@cska_se) 10 января 2019 г.

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