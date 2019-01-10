10:35 | Футбол — РПЛ

ЦСКА улетел на сбор. Как это было

10 января. Шереметьево. Сбор игроков ЦСКА перед вылетом в Кампоамор. Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
10 января. Шереметьево. Сбор игроков ЦСКА перед вылетом в Кампоамор. Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Игроки и тренерский штаб ЦСКА вылетели в Аликанте, откуда команда переедет в Кампоамор, где начнет подготовку ко второй части сезона. Из Москвы в Испанию отправились не все игроки, которые примут участие в сборе.

 

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