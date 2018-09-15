ЦСКА – "Уфа": прямая трансляция – в 16.30

В эти выходные пройдут игры седьмого тура чемпионата России по футболу. Одним из главных матчей станет встреча в Башкирии, где "Уфа" примет ЦСКА. Встреча соперников состоится сегодня, в субботу, на стадионе "Нефтяник". Начало игры – в 16.30 по Москве. Обе команды не очень удачно начали сезон – в первых шести встречах армейцы положили в копилку лишь 9 очков, а хозяева и вовсе четыре. Лидеры сезона – "Зенит" и "Спартак", которые набрали уже 16 и 14 баллов соответственно.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча ЦСКА – "Уфа".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

ЦСКА – "Уфа": трансляция