ЦСКА – "Уфа": онлайн трансляция – в 16.30

В эти выходные пройдут игры седьмого тура чемпионата России по футболу. Одним из главных матчей станет встреча "Уфы" и ЦСКА в Башкирии. Встреча соперников пройдет сегодня, в субботу, на арене "Нефтяник"". Начало игры – в 16.30 по Москве. Обе команды не самым удачным образом начали сезон – в первых шести армейцы набрали всего девять очков и находятся на шестом месте, а уфимцы и вовсе с четырьмя очками занимает 14-е место. Лидеры – "Зенит" и "Спартак", которые набрали уже 16 и 14 баллов соответственно.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча ЦСКА – "Уфа".

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ЦСКА – "Уфа": трансляция