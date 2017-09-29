ЦСКА удерживает лидерство по стабильности состава

ЦСКА продолжает возглавлять список команд с самым стабильным составом в матчах национальных чемпионатов по итогам сентября. Так, игроки, выходившие на поле во встрече 11-го тура премьер-лиги против "Динамо" (0:0) в среднем провели в составе армейцев 8,65 года. Средний возраст игроков составил 28,3 года, самому молодому из них, Федору Чалову - 19 лет, самому возрастному, Сергею Игнашевичу - 38 лет.

Второе место по этому показателю занимает шведский "Йончепинг" (6,18). Тройку лучших замыкает "Барселона" (5,67). Также в топ-10 вошли "Реал" (5,49), "Шахтер" (5,23), "Атлетик" (4,66), "Наполи" (4,57), "Бавария" (4,55), "Маттерсбург" (4,53) и "Атлетико" (4,42).