ЦСКА удерживает лидерство по стабильности состава

ЦСКА продолжает возглавлять список команд с самым стабильным составом в матчах национальных чемпионатов по итогам сентября. Так, игроки, выходившие на поле во встрече 11-го тура премьер-лиги против "Динамо" (0:0) в среднем провели в составе армейцев 8,65 года. Средний возраст игроков составил 28,3 года, самому молодому из них, Федору Чалову - 19 лет, самому возрастному, Сергею Игнашевичу - 38 лет.
Второе место по этому показателю занимает шведский "Йончепинг" (6,18). Тройку лучших замыкает "Барселона" (5,67). Также в топ-10 вошли "Реал" (5,49), "Шахтер" (5,23), "Атлетик" (4,66), "Наполи" (4,57), "Бавария" (4,55), "Маттерсбург" (4,53) и "Атлетико" (4,42).
Exclusive @CIES_football demographic rankings: most stable line-ups fielded in September domestic league games, https://t.co/AOUP5QqQPn pic.twitter.com/lGKysPD6Af– CIES Football Obs (@CIES_Football) 29 сентября 2017 г.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Шахтер Дн
- Атлетико
- Бавария
- Атлетик
- Наполи
- Маттерсбург
spetrov
Это радость со слезами на глазах. (с) :)
15:36
Al Rains
И здесь необходимо добавить... за 5 лет 3 чемпионства и 2 вице, кубок и 2 суперкубка...при нынешнем бюджете и иных ограничениях...в то время, как другие клубы (все знают какие), при отсутствии адекватного результата, транжирят лёгкие деньги нефтегазовой промышленности (почти "народные")...
15:10