ЦСКА тренируется без Акинфеева и ждет Траоре

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре присоединится к команде завтра, 11 января. Сегодня в Кампоаморе ЦСКА начал подготовку ко второй части чемпионата России-2016/17. В то же время пока с командой не работает капитан Игорь Акинфеев, который проходит плановую терапию колена в Германии.

"Из Москвы сегодня утром в Испанию вылетели вратари Сергей Чепчугов, Илья Помазун и Павел Овчинников, защитники Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Виктор Васин, Кирилл Набабкин и Георгий Щенников, полузащитники Александр Головин, Бибрас Натхо, Алан Дзагоев, Астемир Гордюшенко, Алексей Ионов, Иван Олейников и Константин Кучаев, нападающие Федор Чалов и Тимур Жамалетдинов.

Из других городов и стран прибыли сегодня в Кампоамор Марио Фернандес, Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Зоран Тошич и Витиньо.

Игорь Акинфеев в эти дни проходит в Германии плановую комплексную терапию коленного сустава. Капитан должен присоединиться к команде позднее. Ожидается, что завтра появится в расположении команды Ласина Траоре", – говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.