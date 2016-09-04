ЦСКА - "Торпедо" - первый матч на "Арене ЦСКА". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Сегодня пройдет первый матч на "Арене ЦСКА". ЦСКА, без вызванных в сборные игроков, играет против "Торпедо".

ЦСКА: Помазун, Набабкин, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Вернблум, Гордюшенко, Ионов, Головин, Пухов, Траоре. Запасные: Чепчугов, Алибеков, Жамалетдинов, Олейников.

"Торпедо": Сикач, Закускин, Шоркин, Шустиков, Недашковский, Цыбиков, Канаев, Косянчук, Садыхов, Заерко, Гонежуков. Запасные: Устинов, Мельников, Серегин, Бояров, Дворецков, Кертанов, Садиков.