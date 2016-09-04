Сегодня пройдет первый матч на "Арене ЦСКА". ЦСКА, без вызванных в сборные игроков, играет против "Торпедо".
ЦСКА: Помазун, Набабкин, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Вернблум, Гордюшенко, Ионов, Головин, Пухов, Траоре. Запасные: Чепчугов, Алибеков, Жамалетдинов, Олейников.
"Торпедо": Сикач, Закускин, Шоркин, Шустиков, Недашковский, Цыбиков, Канаев, Косянчук, Садыхов, Заерко, Гонежуков. Запасные: Устинов, Мельников, Серегин, Бояров, Дворецков, Кертанов, Садиков.
Mik vik
СЭ 20.05.2016 Гинер: Не хочу обидеть "Спартак", но мы пригласим по-настоящему сильного соперника. Мы пригласим для болельщиков действительно топ-клуб. Это должно быть красиво и интересно... _______________________ Волшебник просто.
17:54
AgekBam
А правда где там типа Барселона или вроде Челси. Наверно боятся что рухнет всё, для начала тех кого не жалко )
17:50
Ж и в о й
Вратарь безобразно сыграл на выходе в эпизоде с забитым мячом.
17:50
Ж и в о й
Народу тьма на трибунах! Лет 60 назад на матч с такой вывеской могло бы прийти тысяч сто зрителей, а сейчас...
17:48
Чупа-чупас
В стойле народу битью, не протолкнуться...
17:39
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
скучное и унылое зрелище. но спортплощадка во внутреннем дворе БЦ выглядит симпатично-зелено)).
17:37
King's Bounty 2
Тетраграмматрон По просьбе Гинера, Торпедо выйдет в форме Челси. _______________________________ :)))
17:30
King's Bounty 2
Адекватньй Зритель_ Надеюсь аншлаг будет _____ Глюпый васька !
17:28
and0508
Странное открытие . странный матч ...
17:22
Тетраграмматрон
По просьбе Гинера, Торпедо выйдет в форме Челси.
17:20
баламошка
Мощная реклама. Скоро будут с пацанвой дворовой в футбик гонять.
17:17
Адекватньй Зритель_
vov9902--- у меня всё нормально )))
17:12
Адекватньй Зритель_
Надеюсь аншлаг будет
17:12
vov9902
а что у тебя с мозгами дебил
17:12
Адекватньй Зритель_
У нас всё продумано и людям праздник подарим и молодёжь просмотрим.
17:11
Berkut-7
Что с болельщиками в 5 тысяч стадион пустой , что без болельщиков стадион пустой, вообще разницы никакой ))
17:09
Barnetta
Коньяспор, ипподром . . . .
17:08
Бэн Джойс
Интересно, каково это - играть на квадратном поле?
17:07
King's Bounty 2
А где Челси ?
17:04
fell62
А чего не с Долгопрудным , а то ещё Торпедо накернит ))))))))))
16:59