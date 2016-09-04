16:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА – "Торпедо".
Первый матч на "Арене ЦСКА". Видеотрансляция!

ЦСКА - "Торпедо" - первый матч на "Арене ЦСКА". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
ЦСКА - "Торпедо" - первый матч на "Арене ЦСКА". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Сегодня пройдет первый матч на "Арене ЦСКА". ЦСКА, без вызванных в сборные игроков, играет против "Торпедо".

ЦСКА: Помазун, Набабкин, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Вернблум, Гордюшенко, Ионов, Головин, Пухов, Траоре. Запасные: Чепчугов, Алибеков, Жамалетдинов, Олейников.

"Торпедо": Сикач, Закускин, Шоркин, Шустиков, Недашковский, Цыбиков, Канаев, Косянчук, Садыхов, Заерко, Гонежуков. Запасные: Устинов, Мельников, Серегин, Бояров, Дворецков, Кертанов, Садиков.

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КОММЕНТАРИИ (20)
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Mik vik

СЭ 20.05.2016 Гинер: Не хочу обидеть "Спартак", но мы пригласим по-настоящему сильного соперника. Мы пригласим для болельщиков действительно топ-клуб. Это должно быть красиво и интересно... _______________________ Волшебник просто.

17:54

AgekBam

А правда где там типа Барселона или вроде Челси. Наверно боятся что рухнет всё, для начала тех кого не жалко )

17:50

Ж и в о й

Вратарь безобразно сыграл на выходе в эпизоде с забитым мячом.

17:50

Ж и в о й

Народу тьма на трибунах! Лет 60 назад на матч с такой вывеской могло бы прийти тысяч сто зрителей, а сейчас...

17:48

Чупа-чупас

В стойле народу битью, не протолкнуться...

17:39

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

скучное и унылое зрелище. но спортплощадка во внутреннем дворе БЦ выглядит симпатично-зелено)).

17:37

King's Bounty 2

Тетраграмматрон По просьбе Гинера, Торпедо выйдет в форме Челси. _______________________________ :)))

17:30

King's Bounty 2

Адекватньй Зритель_ Надеюсь аншлаг будет _____ Глюпый васька !

17:28

and0508

Странное открытие . странный матч ...

17:22

Тетраграмматрон

По просьбе Гинера, Торпедо выйдет в форме Челси.

17:20

баламошка

Мощная реклама. Скоро будут с пацанвой дворовой в футбик гонять.

17:17

Адекватньй Зритель_

vov9902--- у меня всё нормально )))

17:12

Адекватньй Зритель_

Надеюсь аншлаг будет

17:12

vov9902

а что у тебя с мозгами дебил

17:12

Адекватньй Зритель_

У нас всё продумано и людям праздник подарим и молодёжь просмотрим.

17:11

Berkut-7

Что с болельщиками в 5 тысяч стадион пустой , что без болельщиков стадион пустой, вообще разницы никакой ))

17:09

Barnetta

Коньяспор, ипподром . . . .

17:08

Бэн Джойс

Интересно, каково это - играть на квадратном поле?

17:07

King's Bounty 2

А где Челси ?

17:04

fell62

А чего не с Долгопрудным , а то ещё Торпедо накернит ))))))))))

16:59

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