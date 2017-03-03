ЦСКА сыграл вничью с "Зенитом" в молодежном первенстве

ЦСКА сыграл вничью с "Зенитом" (1:1) в матче 18-го тура молодежного чемпионата России. Счет во встрече открыл форвард гостей Станислав Крапухин, равенство восстановил полузащитник армейцев Астемир Гордюшенко. Оба мяча были забиты с пенальти.

ЦСКА идет на первом месте в турнире молодежных команд, клуб из Санкт-Петербурга – на второй строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

18-й тур

ЦСКА – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)

Голы: Крапухин, 10 – с пенальти (0:1). Гордюшенко, 74 – с пенальти (1:1).

Судья: Синянский (Ярославль).

3 марта. Москва. Стадион "Октябрь".