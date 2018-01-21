ЦСКА сыграл вничью с "Волеренгой" в первом матче на сборе

ЦСКА сыграл вничью с норвежской "Волеренгой" в первом матче на зимнем сборе в Кампоаморе – 0:0.
Отметим, что первую игру за армейцев провел новичок команды 19-летний Кристиян Бистрович.
Следующую встречу красно-синие проведут 22 января против датского "Хорсенса".
Товарищеский матч
ЦСКА - "Волеренга" - 0:0
ЦСКА: Помазун, Олейников, Хосонов, Игнашевич, Тикнизян, Макаров, Гордюшенко, Бистрович, Чалов, Оланаре, Жиронкин.
21 января. Кампоамор. Стадион "Campoamor".
PitersS
Удивляют нулевые товарищеские ничьи. Да сыграйте от души, для удовольствия-кого волнует счет в таких матчах? Да покажите, хоть, в таких матчах свое умение ИГРАТЬ в футбол..
20:44