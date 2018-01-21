ЦСКА сыграл вничью с "Волеренгой" в первом матче на сборе

ЦСКА сыграл вничью с норвежской "Волеренгой" в первом матче на зимнем сборе в Кампоаморе – 0:0.

Отметим, что первую игру за армейцев провел новичок команды 19-летний Кристиян Бистрович.

Следующую встречу красно-синие проведут 22 января против датского "Хорсенса".

Товарищеский матч

ЦСКА - "Волеренга" - 0:0

ЦСКА: Помазун, Олейников, Хосонов, Игнашевич, Тикнизян, Макаров, Гордюшенко, Бистрович, Чалов, Оланаре, Жиронкин.

21 января. Кампоамор. Стадион "Campoamor".