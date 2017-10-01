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15:50 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА сыграл вничью с "Уфой", Натхо не забил пенальти

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Уфа" - 1:1. Игорь АКИНФЕЕВ отражает удар гостей. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Уфа" - 1:1. Игорь АКИНФЕЕВ отражает удар гостей. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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ЦСКА дома сыграл вничью с "Уфой" в матче 12-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 0:0. Во втором тайме травму получил полузащитник армейцев Понтус Вернблум, медики унесли его с поля на носилках.

На 89-й минуте встречи Бибрас Натхо не смог реализовать пенальти, назначенный за фол на Федоре Чалове.

"Уфа" благодаря этому результату поднялась с 12-го на 10-е место в турнирной таблице. ЦСКА продолжает располагаться на 4-й строчке. Отставание от "Зенита", у которого есть игра в запасе, составляет 6 очков. 

Отметим, что команда Виктора Гончаренко не смогла победить во втором матче чемпионата России подряд. Ранее красно-синие сыграли вничью с "Динамо" (0:0). Между этими встречами армейцы разгромно проиграли "Манчестер Юнайтед" (1:4) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

Чемпионат России

Премьер-лига

12-й тур

ЦСКА - "Уфа" - 0:0

Нереализованный пенальти: Натхо, 89 (вратарь).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Васин, В.Березуцкий (Игнашевич, 46), Щенников, Головин, Натхо, Вернблум (Миланов, 76), Витинью, Кучаев, Жамалетдинов (Чалов, 70).

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Тумасян, Табидзе, Аликин, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек (Карп, 85), Игбун (Фатаи, 80), Сысуев (Обляков, 67).

Судьи: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Бочков (Сочи).

1 октября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА - "Уфа"

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (86)
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эстонский армеец

Денег нет - игры нет!) Всё на долги уходит у Гинера. Уйдут Игнашевич и Березуцкие, плюс Головин сообразит уйти - хана мумрикам.)))

16:11

pahom-17

ЦСКА вернулся !!

16:11

П_о_в_а_р

В то время, когда Леонид Викторович забивает шесть мячей в самой сложной лиге мира, Гончаренка не может забить даже с пенальти Уфе. Лолишше. Не респект Гончарекне.

16:11

HAZELSAMARA

ЦСКА не выиграл вполне справедливо - слишком много никчёмного в его игре.

16:10

sergant89

Плохо не только то, что потеряли очки дома не забив пенальти на 89 минуте. Еще хуже, что Вернблума потеряли. Кого теперь выпускать в опорную зону. Дзагоев тоже травмирован. Большой вопрос к Гинеру , который вообще никого не купил летом. Даже в аренду никого не взяли, пожалели денег на зарплату. А впереди матчи не только в ЧР, но и в ЛЧ.

16:10

Thomas_Boy_

П_о_в_а_р Thomas_Boy_ $n10nep$ Thomas_Boy_ Millwall82 $n10nep$, я о том что и в Москве достаточно поклонников Зенита. ___________ И на Камчатке тоже. 16:05 ================================= Там каждый второй в зенитовской розе ходит. _________ А каждый первый - в двух розах. -------------------- А у каждого четвёртого розочка на пыпыске. __________ Чой-то я застеснялси. От такого фанатизьма.

16:10

$n10nep$

Millwall82 Thomas_Boy_, да по всей стране) Тв-рейтинги не дадут соврать, матч Зенита в ЛЕ посмотрели как суммарные матчи ЛЧ во вторник и среду. 16:07 =========================== Лол, даже на матче ЦСКА было в два раза больше комментов, а на Спартаке в 1,5. О чем ты говоришь?

16:10

old grumbler

gluk.......................... в этой жизни как в мультфильме или кувшинчик или дудочка... Стадион нужно было строить, а стройка в Москве ой какая не дешёвая... А теперь только на то что в лиге чемпионов ЦСКА сумеет заработать на то и живет...

16:10

МПС66

trud70 гинер пидр!!!! бери своего еврея и вали из клуба_______________________________А кто, если не сей еврей? Ведь при нем много заслуг и трофеев есть у коней! Купи клуб, вложи бабки и критикуй после. Ну или найди толстосума, кто перекупит ЦДКА.

16:10

Chibisov

уфа бы с мю сыграла так же как и цска или может даже проиграла бы 1-3)))

16:09

pahom-17

ЦСКА вернулся...!!!..или оттолкнулся от Уфы...

16:09

trv71

Это уже не кони, а клячи.

16:09

П_о_в_а_р

Thomas_Boy_ $n10nep$ Thomas_Boy_ Millwall82 $n10nep$, я о том что и в Москве достаточно поклонников Зенита. ___________ И на Камчатке тоже. 16:05 ================================= Там каждый второй в зенитовской розе ходит. _________ А каждый первый - в двух розах. -------------------- А у каждого четвёртого розочка на пыпыске.

16:08

NF

Да нет, пенальти был однозначно. А то что пробить успел, не влияло на ситуацию. Игрок сначала по ноге получил плюс руками хватали, потому и бил уже наотмашь, в итоге, удар кривой вышел. В динамике это все быстро происходит. Другой вопрос, как оказалось, для ЦСКА и пенальти без помех реализовать - целое искусство...

16:08

Thomas_Boy_

Millwall82 ___________ да по всей стране) Тв-рейтинги не дадут соврать, матч Зенита в ЛЕ посмотрели как суммарные матчи ЛЧ во вторник и среду. __________ Я так-то верю. Но завидую только по воскресеньям.

16:08

гаттузо туп

Sn10nepS///Твое сравнение с ними для нас унизительно.Я с тобой больше не общаюсь!Бан тебе!)))

16:08

Гаттузо Крут!!!!!!#!

В масквабаде бамжом считается тот кто проживает в однушке на первом этаже в Зябликово или Свиблово. Москва город контрастов.

16:08

jpanin

Игра пустая , пришел очередной спад , как всегда ...

16:08

Thomas_Boy_

$n10nep$ Thomas_Boy_ Millwall82 $n10nep$, я о том что и в Москве достаточно поклонников Зенита. ___________ И на Камчатке тоже. 16:05 ================================= Там каждый второй в зенитовской розе ходит. _________ А каждый первый - в двух розах.

16:07

Millwall82

Thomas_Boy_, да по всей стране) Тв-рейтинги не дадут соврать, матч Зенита в ЛЕ посмотрели как суммарные матчи ЛЧ во вторник и среду.

16:07

Русский

И в ЛЧ займут очередное законное 4-е место в группе.

16:07

old grumbler

$n10nep$ =============================== Бомжей натоящих или обыкновенных?....................... всяких!!!!!

16:07

trv71

Игра была равна. Играли два ...

16:06

П_о_в_а_р

Гончаренка, иди сюда на...

16:06

$n10nep$

Thomas_Boy_ Millwall82 $n10nep$, я о том что и в Москве достаточно поклонников Зенита. ___________ И на Камчатке тоже. 16:05 ================================= Там каждый второй в зенитовской розе ходит.

16:05

gluk

Такого позора я даже при отвратительных осенних отрезках при Слуцком не видел. Пропил клуб Гинер. Лучше на химках играли и с нормальным состовом. Зачем нужен стадион если играть на нем некому. Пусть в следующем матче сам Гинер выходит вместе со своим кудрявым другом раз игроков покупать не хочет. Как играли в сыкливый футюол так и играем, аж смотреть противно. Газаев в президенты.

16:05

Гаттузо Крут!!!!!!#!

\\\\

16:05

old grumbler

Гаттузо Крут!!!!!!#! //В масквабаде бамжей больше ,чем в Питере и области вообще проживает, ну или столько же................... однозначно больше - одного населения в Москве в три раза больше чем в Питере...

16:05

$n10nep$

old grumbler А пенальти забить тоже Газпром помешал ЦСКА???????????????????????????????? 16:03 ===================================== Да, если ты не знал, то Натхо сообщил Миллеру в какой угол будет бить, а тот позвонил Семаку, а тот Сказал Беленову.

16:05

Гаттузо Крут!!!!!!#!

$n10nep$ ////гыыыы в ассортименте.

16:05