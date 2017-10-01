ЦСКА сыграл вничью с "Уфой", Натхо не забил пенальти

ЦСКА дома сыграл вничью с "Уфой" в матче 12-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 0:0. Во втором тайме травму получил полузащитник армейцев Понтус Вернблум, медики унесли его с поля на носилках.
На 89-й минуте встречи Бибрас Натхо не смог реализовать пенальти, назначенный за фол на Федоре Чалове.
"Уфа" благодаря этому результату поднялась с 12-го на 10-е место в турнирной таблице. ЦСКА продолжает располагаться на 4-й строчке. Отставание от "Зенита", у которого есть игра в запасе, составляет 6 очков.
Отметим, что команда Виктора Гончаренко не смогла победить во втором матче чемпионата России подряд. Ранее красно-синие сыграли вничью с "Динамо" (0:0). Между этими встречами армейцы разгромно проиграли "Манчестер Юнайтед" (1:4) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.
Чемпионат России
Премьер-лига
12-й тур
ЦСКА - "Уфа" - 0:0
Нереализованный пенальти: Натхо, 89 (вратарь).
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Васин, В.Березуцкий (Игнашевич, 46), Щенников, Головин, Натхо, Вернблум (Миланов, 76), Витинью, Кучаев, Жамалетдинов (Чалов, 70).
"Уфа": Беленов, Живоглядов, Тумасян, Табидзе, Аликин, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек (Карп, 85), Игбун (Фатаи, 80), Сысуев (Обляков, 67).
Судьи: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Бочков (Сочи).
1 октября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".
Травма у игрока @pfc_cska - Понтус Вернблум @wernbloom (ЗДОРОВЬЯ)#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #ЦСКАУфа 0:0 pic.twitter.com/U84N6bydpm– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 октября 2017 г.
89' Беленов отражает 11-метровый @pfc_cska в исполнении Натхо @BibarsNatcho #ЦСКАУфа 0:0 #12тур #РФПЛ #МатчТВ #НашФутбол pic.twitter.com/rCt2szXpUj– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 октября 2017 г.
эстонский армеец
Денег нет - игры нет!) Всё на долги уходит у Гинера. Уйдут Игнашевич и Березуцкие, плюс Головин сообразит уйти - хана мумрикам.)))
16:11
pahom-17
ЦСКА вернулся !!
16:11
П_о_в_а_р
В то время, когда Леонид Викторович забивает шесть мячей в самой сложной лиге мира, Гончаренка не может забить даже с пенальти Уфе. Лолишше. Не респект Гончарекне.
16:11
HAZELSAMARA
ЦСКА не выиграл вполне справедливо - слишком много никчёмного в его игре.
16:10
sergant89
Плохо не только то, что потеряли очки дома не забив пенальти на 89 минуте. Еще хуже, что Вернблума потеряли. Кого теперь выпускать в опорную зону. Дзагоев тоже травмирован. Большой вопрос к Гинеру , который вообще никого не купил летом. Даже в аренду никого не взяли, пожалели денег на зарплату. А впереди матчи не только в ЧР, но и в ЛЧ.
16:10
Thomas_Boy_
П_о_в_а_р Thomas_Boy_ $n10nep$ Thomas_Boy_ Millwall82 $n10nep$, я о том что и в Москве достаточно поклонников Зенита. ___________ И на Камчатке тоже. 16:05 ================================= Там каждый второй в зенитовской розе ходит. _________ А каждый первый - в двух розах. -------------------- А у каждого четвёртого розочка на пыпыске. __________ Чой-то я застеснялси. От такого фанатизьма.
16:10
$n10nep$
Millwall82 Thomas_Boy_, да по всей стране) Тв-рейтинги не дадут соврать, матч Зенита в ЛЕ посмотрели как суммарные матчи ЛЧ во вторник и среду. 16:07 =========================== Лол, даже на матче ЦСКА было в два раза больше комментов, а на Спартаке в 1,5. О чем ты говоришь?
16:10
old grumbler
gluk.......................... в этой жизни как в мультфильме или кувшинчик или дудочка... Стадион нужно было строить, а стройка в Москве ой какая не дешёвая... А теперь только на то что в лиге чемпионов ЦСКА сумеет заработать на то и живет...
16:10
МПС66
trud70 гинер пидр!!!! бери своего еврея и вали из клуба_______________________________А кто, если не сей еврей? Ведь при нем много заслуг и трофеев есть у коней! Купи клуб, вложи бабки и критикуй после. Ну или найди толстосума, кто перекупит ЦДКА.
16:10
Chibisov
уфа бы с мю сыграла так же как и цска или может даже проиграла бы 1-3)))
16:09
pahom-17
ЦСКА вернулся...!!!..или оттолкнулся от Уфы...
16:09
trv71
Это уже не кони, а клячи.
16:09
П_о_в_а_р
Thomas_Boy_ $n10nep$ Thomas_Boy_ Millwall82 $n10nep$, я о том что и в Москве достаточно поклонников Зенита. ___________ И на Камчатке тоже. 16:05 ================================= Там каждый второй в зенитовской розе ходит. _________ А каждый первый - в двух розах. -------------------- А у каждого четвёртого розочка на пыпыске.
16:08
NF
Да нет, пенальти был однозначно. А то что пробить успел, не влияло на ситуацию. Игрок сначала по ноге получил плюс руками хватали, потому и бил уже наотмашь, в итоге, удар кривой вышел. В динамике это все быстро происходит. Другой вопрос, как оказалось, для ЦСКА и пенальти без помех реализовать - целое искусство...
16:08
Thomas_Boy_
Millwall82 ___________ да по всей стране) Тв-рейтинги не дадут соврать, матч Зенита в ЛЕ посмотрели как суммарные матчи ЛЧ во вторник и среду. __________ Я так-то верю. Но завидую только по воскресеньям.
16:08
гаттузо туп
Sn10nepS///Твое сравнение с ними для нас унизительно.Я с тобой больше не общаюсь!Бан тебе!)))
16:08
Гаттузо Крут!!!!!!#!
В масквабаде бамжом считается тот кто проживает в однушке на первом этаже в Зябликово или Свиблово. Москва город контрастов.
16:08
jpanin
Игра пустая , пришел очередной спад , как всегда ...
16:08
Thomas_Boy_
$n10nep$ Thomas_Boy_ Millwall82 $n10nep$, я о том что и в Москве достаточно поклонников Зенита. ___________ И на Камчатке тоже. 16:05 ================================= Там каждый второй в зенитовской розе ходит. _________ А каждый первый - в двух розах.
16:07
Millwall82
Thomas_Boy_, да по всей стране) Тв-рейтинги не дадут соврать, матч Зенита в ЛЕ посмотрели как суммарные матчи ЛЧ во вторник и среду.
16:07
Русский
И в ЛЧ займут очередное законное 4-е место в группе.
16:07
old grumbler
$n10nep$ =============================== Бомжей натоящих или обыкновенных?....................... всяких!!!!!
16:07
trv71
Игра была равна. Играли два ...
16:06
П_о_в_а_р
Гончаренка, иди сюда на...
16:06
$n10nep$
Thomas_Boy_ Millwall82 $n10nep$, я о том что и в Москве достаточно поклонников Зенита. ___________ И на Камчатке тоже. 16:05 ================================= Там каждый второй в зенитовской розе ходит.
16:05
gluk
Такого позора я даже при отвратительных осенних отрезках при Слуцком не видел. Пропил клуб Гинер. Лучше на химках играли и с нормальным состовом. Зачем нужен стадион если играть на нем некому. Пусть в следующем матче сам Гинер выходит вместе со своим кудрявым другом раз игроков покупать не хочет. Как играли в сыкливый футюол так и играем, аж смотреть противно. Газаев в президенты.
16:05
Гаттузо Крут!!!!!!#!
\\\\
16:05
old grumbler
Гаттузо Крут!!!!!!#! //В масквабаде бамжей больше ,чем в Питере и области вообще проживает, ну или столько же................... однозначно больше - одного населения в Москве в три раза больше чем в Питере...
16:05
$n10nep$
old grumbler А пенальти забить тоже Газпром помешал ЦСКА???????????????????????????????? 16:03 ===================================== Да, если ты не знал, то Натхо сообщил Миллеру в какой угол будет бить, а тот позвонил Семаку, а тот Сказал Беленову.
16:05
Гаттузо Крут!!!!!!#!
$n10nep$ ////гыыыы в ассортименте.
16:05