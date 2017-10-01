ЦСКА сыграл вничью с "Уфой", Натхо не забил пенальти

ЦСКА дома сыграл вничью с "Уфой" в матче 12-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 0:0. Во втором тайме травму получил полузащитник армейцев Понтус Вернблум, медики унесли его с поля на носилках.

На 89-й минуте встречи Бибрас Натхо не смог реализовать пенальти, назначенный за фол на Федоре Чалове.

"Уфа" благодаря этому результату поднялась с 12-го на 10-е место в турнирной таблице. ЦСКА продолжает располагаться на 4-й строчке. Отставание от "Зенита", у которого есть игра в запасе, составляет 6 очков.

Отметим, что команда Виктора Гончаренко не смогла победить во втором матче чемпионата России подряд. Ранее красно-синие сыграли вничью с "Динамо" (0:0). Между этими встречами армейцы разгромно проиграли "Манчестер Юнайтед" (1:4) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

Чемпионат России

Премьер-лига

12-й тур

ЦСКА - "Уфа" - 0:0

Нереализованный пенальти: Натхо, 89 (вратарь).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Васин, В.Березуцкий (Игнашевич, 46), Щенников, Головин, Натхо, Вернблум (Миланов, 76), Витинью, Кучаев, Жамалетдинов (Чалов, 70).

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Тумасян, Табидзе, Аликин, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек (Карп, 85), Игбун (Фатаи, 80), Сысуев (Обляков, 67).

Судьи: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Бочков (Сочи).

1 октября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА - "Уфа"