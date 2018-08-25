ЦСКА сыграл вничью с "Рубином" и потерял Бийола

"Рубин" дома на "Казань Арене" сыграл вничью с ЦСКА со счетом 1:1 в пятом туре российской премьер-лиги. Матч посетил 26 561 зритель. Сегодня, 25 августа, 66-й день рождения отмечает главный тренер казанской команды Курбан Бердыев.

У хозяев гол забил Дмитрий Полоз (10-я минута). В составе гостей отличился Федор Чалов (67). Он забил через пять после выхода на замену.

В первом тайме травму у ЦСКА получил Яка Бийол, он смог покинуть поле только при помощи носилок. Вместо него на поле вышел Кристиян Бистрович.

"Рубин" и ЦСКА набрали по шесть очков и занимают шестое и седьмое места в турнирной таблице соответственно.

"СЭ" вел текстовую трансляцию игры "Рубин" - ЦСКА.

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Премьер-лига

5-й тур

"Рубин" (Казань) - ЦСКА - 1:1 (1:0)

Голы: Полоз, 10 (1:0). Чалов, 67 (1:1).

"Рубин" (Казань): И.А.Коновалов, Устинов, Чико, Сесар Навас, Сорокин, Кудряшов, Камболов, Могилевец (Подберезкин, 83), И.Коновалов, Азмун, Полоз (Бухаров, 73).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Ефремов, Влашич, Бийол (Бистрович, 34), Ахметов (Гордюшенко, 77), Жамалетдинов (Чалов, 62), Эрнандес.

Предупреждения: Бекао, 41. Азмун, 71. Ефремов, 74. Бистрович, 86.

Судьи: МЕШКОВ (Дмитров), Абусуев (Санкт-Петербург), Воронцов (Ярославль).

25 августа. Казань. Стадион "Казань Арена".