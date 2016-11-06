ЦСКА сыграл вничью с "Амкаром"

ЦСКА на своем поле сыграл вничью с "Амкаром" в матче 13-го тура чемпионата России – 2:2. Игра проходила в тяжелейших погодных условиях – на протяжении всех 90 минут шел снегопад. Счет открыл Сергей Игнашевич с пенальти. Однако "Амкар" забил два мяча с 25-ю по 27-ю минуту и вышел вперед – отличились Георгий Джикия и Михаил Костюков. В концовке тайма армейцы сравняли счет усилиями Зорана Тошича (который забил впервые с 31 октября 2015 года). Уже в компенсированное время с поля был удален Фегор Огуде.
ЦСКА набрал 22 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Амкар" с 21 баллом стал пятым. На третье место вышел "Терек", который нанес "Зениту" первое поражение в премьер-лиге. В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с "Арсеналом", а "Амкар" – со "Спартаком".
Чемпионат России
Премьер-лига
13-й тур
ЦСКА – "Амкар" (Пермь) – 2:2 (2:2)
Голы: Игнашевич, 18 - с пенальти (1:0). Джикия, 25 - угловой (1:1). Костюков, 27 (1:2). Тошич, 45+1 (2:2).
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, А.Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Тошич, Натхо, Вернблум, Головин, Ионов, Страндберг (Чалов, 75).
"Амкар": Селихов, Идову, Джикия, Милькович, Занев, Комолов, Гол (Огуде, 63), Конде, Костюков (Салугин, 78), Баланович (Йовичич, 70), Бодул.
Предупреждения: Страндберг, 57. Баланович, 63. Гол, 63. Вернблум, 64. Огуде, 74.
Удаление: Огуде, 90+2 (грубая игра).
Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Березнев (Ростов-на-Дону), Стипиди (Краснодар).
6 ноября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".
Весёлый©
П_о_в_а_р "Леонидия всегда можно в Спартак взять" ___ А шарфоцеловальника куда прикажете деть? И рваные джинсы. А в НФЛ допинг сплошной и от общей смертности - 96% с ХТЭ, интересуешься? Отсутствие петушка тебе сердце не рвет уже?
22:37
П_о_в_а_р
Весёлый© - Куда ты устроишь всех рабочих, чинящих скамейки после Леонидия? К себе в чебуречную? ---------------------------------------- Неподумафши сморозил, бро. Джеймсон хоть и палёный, но ска крепкий. С другой стороны, Леонидия всегда можно в Спартак взять скамейку шатать... ну или тренером. З.Ы. НХЛия уже года три не моё. НФЛию немного посматриваю... Не наш ирландский регби, канеш, но что-то есть в нём родное и милое сердцу спартаковскому.
22:20
Radej
Petruxa______Видно в стране большинство таких как Вы, здравомыслящих, видимо поэтому так все не очень хорошо у нас...
22:16
Весёлый©
П_о_в_а_р ___ Ну вот устроите вы революцию в руфутбла со Спартачком, а дальше-то что? Кто после ГВК? Кто, если не кот? Опять Ребе вскричит: "Гуся на царство?" Куда ты устроишь всех рабочих, чинящих скамейки после Леонидия? К себе в чебуречную? ЗЫ. В НХЛ ща самый норм. Подросли Лайни и Марнеры (Линейные и Морячки). За ними следи. А, еще Нюландер, его однофамилец Фоппу живого видел. И Драйзайтля.
22:15
Radej
Petruxa____________Только что Черданец рассказывал о разнице между двумя системами. Ничего не меняется, так же матчи будут в ноябре по морозу. НО 1 - матчи решающие судьбу чемпионата будут проходить в таких отвратительных условиях. 2 - если условия крайне неудовлетворительные при нынешней системе можно перенести матч к примеру на весну, при старой переносить не куда, чемпионат нужно завершать. 3 - в еврокубках раньше выступали команды спустя больше полугода после окончания чемпионата, через 2 трансферных окна и практические не имеющие ничего общего с теми командами что добились выхода в эти самые еврокубки. Еще вопросы к нынешней системе есть?
22:14
П_о_в_а_р
Весёлый© П_о_в_а_р ___ Уж лучше вы к нам. -------------------------- У вас Джеймсон палёный весь, Леонидием разбодяженный. А Спартак чемпион без пяти минут. Олег Иваныч нальёт нормальной водки мож в честь чемпионства. А за ЦСКА с Дандолками некомильфо ща притапливать, мало того, что Гинер не наливает (отмазывается, что все деньги в стадион вбухал... а сам тупо пробухал, крыша то на стадио кривая), так ещё и страшный вирус леонидий в команде. З.Ы. Чё там Ренберг в НХЛии? Феерит? Говорят там Анисимовы с кучеровыми в лучших бомбардирах ходють? Скатилась чёт лига совсем.)
22:04
jpanin
Все таки бегали , старались ... еще не все потеряно ... может весной опять попрет ...
22:01
Весёлый©
П_о_в_а_р ___ Уж лучше вы к нам. Секта зохавает тывой мозг, глядишь, и повысят до официанта при Доке, монопольку с кислыми щами станешь приносить. А у нас Радул получает 0:10 от днища. Овца на напитках. Русские ТОПы опять же. Каждое утро - свежая ляпота.
21:56
Petruxa
Спастибо Гинеру и Псу Газаеву за переход на осень весну всю жизнь мечтал смотреть футбол на снегу то ли еще будет.Еще бы добавить команды из Ханты-Мансийска Уренгоя и Чукотки и чемпионат бесподобный получится до минус 40 в валенках и ушанках.Видно здравомыслие футбольное покинуло эту страну поэтому и результаты сборной такие смешные.
21:51
serenky25
Жаль пермяки не дожали коней. И ВСЕ ЖЕ респект ветеранам 9 легиона. Из последних сил вымучили ничью. В СЛЕДУЮЩЕЙ ИГРЕ ИХ ПРОСТО УНИЧТОЖАТ.
21:51
П_о_в_а_р
Весёлый© П_о_в_а_р ___ Балтика №9 правильный напиток. Роковой легион с Ренбергом, так сказать. Девятка, Яга - чистые витамины и бояра. ---------------------------------- Хз чё за фигню ты там бухаешь, мне и Джеймсон палёный норм. З.Ы. Ни Дандолки твои, ни ЦСКА нифига не могут. Вся Ирландия ныне за Спартак. Давай к нам в секту, а то пмж ирландский не получишь.
21:50
Весёлый©
П_о_в_а_р ___ Балтика №9 правильный напиток. Роковой легион с Ренбергом, так сказать. Девятка, Яга - чистые витамины и бояра.
21:44
П_о_в_а_р
Весёлый© П_о_в_а_р ___ Как отвечают у нас на трибуне Шемрок Роверс, piss off. Лучше Джеймисона накати. ----------------- Накатил. Палёный опять, не на болотной воде.
21:34
ну я
Судьи прямо красавчики! И не смотря На это Спартак не будет чемпионом! Но Федунуьреспект за попытку
21:33
Весёлый©
П_о_в_а_р ___ Как отвечают у нас на трибуне Шемрок Роверс, piss off. Лучше Джеймисона накати.
21:31
Rosinant
Антипляжный футбол.
21:28
diskmen
Ребята вы -что все так наеэжяете на СПААРТАК. За 15 лет он не разу не становился чемпионом.Пусть хоть раз почуствует успех.Я болельщик ЦСКА и прекрасно понимаю что в этом сезоне нам не светит.Пора возвращать свох ребят из аренды, менять Игнашевича с Березуцкими ,отправить на отдых Слуцкого и вернуть Гончаренко.Если будешь желать зло злейшему врагу оно бумерангом вернётся тебе.СПАРТАК как РОСТОВ в прошлом сезоне скинул с себя не нужный груз и этим пользуется.Время покажет какой он чемпион.
21:23
janpolnikolaich
Мало того что гол из офсайда забит , так спартаковские Судейки карточек надо - не надо Амкару понадавали , что пол команды со Спартаком играть не будут ! Федун - браво !
21:18
Весёлый©
Что же это получается, посоны, Лукойл открывает "дочки" в Грозном и Перми?
21:17
Promesov
Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе , Земля в иллюминаторе видна
21:14
zae1976
Нападение цска мертвое! 14 голов за 13 туров, смешно!
21:14
Русский
Для нижеотписавшихся: Спартак действительно не станет чемпионом в 2016 году. Это бесспорно, поэтому вы абсолютно правы)))))
21:13
сабзеро
Где нашли этого колхозника на бровке, что засчитал гол из оффсайда? Я в шоке.
21:13
вояка
футбола как игры не было; футбол на коньках надо проводить, а это не совсем то чего ждём. Мне почему-то казалось что у армейского стадиона есть крыша, а тут ...... на что гинер положил полтора десятка лет с таким долгостроем??? А по делу совсем не ясно кто чего стоит сейчас .... игроков заносит на десяток метров на вираже, идиотские срезки в простейших ситуациях. В общем сейчас все игры надо проводить только на юге, больше ни ОДИН стадион для матчей в нормальных условиях не пригоден.
21:12
сабзеро
Ж и в о й Ха-ха-ха! 9 очков до первого места...) Похоже, что теперь придется сдать чемпионские полномочия) ________________________________ Нам не привыкать. Это для Спартака был бы такой отрыв неподъемным, но не для нас.
21:10
гражданин Советского Союза
На девять очков опережаем ЦСКА! Пойду вырежу таблицу!
21:10
Эдвард Тич
Плохая игра, плохое судейство второй тур кряду. Удачи Питеру в борьбе за золото. Ждем места в середине таблице и Гончаренко в качестве главного летом. Жаль Это у нас Мутко не забрал в сборную.
21:10
Бэн Джойс
ЦСКА за бортом. Где-то между дном и днищем ))
21:09
Гаттузо зол!
В целом можно отметить, что всем командам участникам ЕК матчи после них в турах даются тяжело и не только у нас. Атлетико проиграл. Бавария не победила, Ницца проиграла. Ростов победил, но и у них два гола забил замененный по травме в той игре Ерохин.
21:08
Spartak-Online1
Нормально так. Разрыв в 9 очков нас устраивает)
21:07