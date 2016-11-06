ЦСКА сыграл вничью с "Амкаром"

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Амкар" - 2:2. Зоран ТОШИЧ забил впервые с 31 октября 2015 года, но это не помогло его команде победить. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

ЦСКА на своем поле сыграл вничью с "Амкаром" в матче 13-го тура чемпионата России – 2:2. Игра проходила в тяжелейших погодных условиях – на протяжении всех 90 минут шел снегопад. Счет открыл Сергей Игнашевич с пенальти. Однако "Амкар" забил два мяча с 25-ю по 27-ю минуту и вышел вперед – отличились Георгий Джикия и Михаил Костюков. В концовке тайма армейцы сравняли счет усилиями Зорана Тошича (который забил впервые с 31 октября 2015 года). Уже в компенсированное время с поля был удален Фегор Огуде.

ЦСКА набрал 22 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Амкар" с 21 баллом стал пятым. На третье место вышел "Терек", который нанес "Зениту" первое поражение в премьер-лиге. В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с "Арсеналом", а "Амкар" – со "Спартаком".

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13-й тур

ЦСКА – "Амкар" (Пермь) – 2:2 (2:2)

Голы: Игнашевич, 18 - с пенальти (1:0). Джикия, 25 - угловой (1:1). Костюков, 27 (1:2). Тошич, 45+1 (2:2).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, А.Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Тошич, Натхо, Вернблум, Головин, Ионов, Страндберг (Чалов, 75).

"Амкар": Селихов, Идову, Джикия, Милькович, Занев, Комолов, Гол (Огуде, 63), Конде, Костюков (Салугин, 78), Баланович (Йовичич, 70), Бодул.

Предупреждения: Страндберг, 57. Баланович, 63. Гол, 63. Вернблум, 64. Огуде, 74.

Удаление: Огуде, 90+2 (грубая игра).

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Березнев (Ростов-на-Дону), Стипиди (Краснодар).

6 ноября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА - "Амкар"