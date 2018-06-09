ЦСКА сыграет в матче за Суперкубок России вместо "Тосно"

ЦСКА встретится с "Локомотивом" в матче за Суперкубок России. Это следует из положения "о турнире за Суперкубок России по футболу" в регламенте РФС.

– В случае отказа клуба-члена ФНЛ (ПФЛ) от участия в турнире на условиях настоящего Положения его заменит команда, занявшая второе место в Чемпионате России по футболу предыдущего сезона, – говорится в документе.

Сегодня стало известно, что действующий обладатель Кубка России "Тосно", который должен быть принять участие в матче за Суперкубок, прекратил свое существование из-за финансовых трудностей.

В минувшем сезоне второе место в чемпионате России занял ЦСКА.