ЦСКА сыграет с "Ростовом" в синих футболках, гости – в желтых

"Ростов" в Твиттере опубликовал фотографию формы, в которой команда выйдет на поле в матче 2-го тура чемпионата России против ЦСКА. Команда Валерия Карпина выйдет на поле "Арены ЦСКА" в гостевой форме – футболки, трусы и гетры желтого цвета.

Армейцы, в свою очередь, сыграют в традиционных для клуба цветах – синих футболках, а также красных трусах и гетрах.

Вратарская форма вратаря домашней команды будет голубой, голкипера гостей – черной.

ЦСКА – "Ростов": Российская премьер-лига, 2-й тур, 5 августа 2018 года, онлайн-трансляция матча в 19.00 (по московскому времени)

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