ЦСКА сыграет с "Енисеем" в черной форме

ЦСКА в своем официальном Твиттере опубликовал фотографии из раздевалки в преддверии матча 3-го тура российской премьер-лиги против "Енисея". Армейцы проведут встречу в черном комплекте формы, голкипер Игорь Акинфеев в традиционной фисташковой футболке.

Напомним, что матч "Енисей" – ЦСКА состоится сегодня, начало – в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи​