ЦСКА – "Спартак": трансляция матча – в 19.00

Сегодня, 23 сентября, состоятся очередные матчи 8-го тура российской премьер-лиги. И главная игра пройдет в Москве между ЦСКА и "Спартаком". Соперники встретятся на "ВЭБ Арене", начало – в 19.00 по местному времени. Команды по-разному начали сезон – хозяева провалил старт, но сейчас исправили ситуацию и находятся на 5-м месте с 12-ю очками, а спартаковцы наоборот хорошо начали, но сейчас угодили в кризис, правда, перед туром делили вторую строчку с "Ростовом", лидирует – "Зенит".

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча ЦСКА – "Спартак".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

ЦСКА – "Спартак": трансляция