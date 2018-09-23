ЦСКА - "Спартак": состав армейцев на 15 миллионов евро дороже

ЦСКА и "Спартак" проведут сегодня матч 8-го тура чемпионата России.

Ориентировочный состав армейцев на 15 миллионов евро дороже по данным transfermarkt.de.

Тройка самых дорогих футболистов в составе ЦСКА - Мариу Фернандес (20 миллионов евро), Алан Дзагоев (15) и Игорь Акинфеев (12). Общая сумма составляет 65,2 миллиона евро.

У красно-белых тройка лидеров по цене выглядит так: Фернанду (15), Роман Зобнин (10), Луиз Адриану (6,4). Полность состав оценивается в 50,2 миллиона евро.

ЦСКА - "Спартак": ориентировочные составы. Фото "СЭ"

ЦСКА - "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 19.00 (мск)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам