ЦСКА – "Спартак": прямая трансляция матча – в 19.00

Сегодня в 19.00 по Москве состоится центральный матч 8-го тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком". Соперники сыграют на стадионе "ВЭБ Арена". Спартаковцы мощно начали чемпионат, но сейчас угодили в кризис, правда, все еще остаются на третьей строчке с 14-ю очками. Подопечные Виктора Гончаренко не очень успешно стартовали, но сейчас набрали ход и занимают пятую строчку с 12-ю баллами. Лидирует "Зенит".

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча ЦСКА – "Спартак".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

ЦСКА – "Спартак": трансляция