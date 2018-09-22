ЦСКА – "Спартак": онлайн трансляция – 23 сентября в 19.00

В воскресенье, 23 сентября, в Москве в 19.00 начнется один из центральных матчей 8-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги между местными ЦСКА и "Спартаком".

Соперники встретятся на стадионе "ВЭБ Арена". О турнирных раскладах: армейцы неудачно начали чемпионат, но сейчас поднялись на пятое место с 12-ю очками, а спартаковцы после мощного старта пошли на спад, правда, они все равно делят вторую строчку с "Ростовом". Первым в чемпионате идет "Зенит".

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча ЦСКА – "Спартак".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

ЦСКА – "Спартак": трансляция