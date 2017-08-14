02:00 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА - "Спартак". Главное о дерби

Суббота. Москва. ЦСКА - "Спартак" - 2:1. Александр ГОЛОВИН (№17) против Квинси ПРОМЕСА.. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Герой матча Александр ГОЛОВИН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ" Перфоманс армейских фанатов. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Форвард красно-белых ЗЕ ЛУИШ после того, как получил травму. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" По мнению главного арбитра встречи Владимира Сельдякова, Георгий ДЖИКИЯ чисто сыграл в подкате против МАРИУ ФЕРНАНДЕСА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" 48-я минута. Только что после удара Марио Пашалича мяч оказался в воротах Игоря АКИНФЕЕВА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" 48-я минута. После гола Марио Пашалича красно-синие отправили на поле тонны бумаги. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" 85-я минута. Победный гол ВИТИНЬЮ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Радость ВИТИНЬЮ после победного гола, которую он делит с Аланом ДЗАГОЕВЫМ. Фото Алексей ИВАНОВ После фола Понтуса ВЕРНБЛУМА на Квинси ПРОМЕСЕ на поле вспыхнет потасовка. Фото Александр ФЕДОРОВ , "СЭ" Потасовка в концовке дерби. Фото Александр ФЕДОРОВ , "СЭ" Александр ГОЛОВИН, МАРИУ ФЕРНАНДЕС, Георгий ЩЕННИКОВ и ВИТИНЬЮ (слева направо) празднуют победу. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Суббота. Москва. ЦСКА - "Спартак" - 2:1. Александр ГОЛОВИН (№17) против Квинси ПРОМЕСА.. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
1

Что вы могли пропустить о субботнем матче ЦСКА - "Спартак" (2:1), хотя и не стоило.

КОММЕНТАРИЙ. Дерби Головина
Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР - о победе ЦСКА, который взял верх благодаря игре Александра Головина. Вдобавок - поиск ответа на вопрос, что же происходит с командой Массимо Карреры.

Перфоманс армейских фанатов. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Перфоманс армейских фанатов. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

РЕПОРТАЖ. Без нерва
О событиях вокруг матча, который оказался совсем не похож на апрельский.

85-я минута. Победный гол ВИТИНЬЮ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
85-я минута. Победный гол ВИТИНЬЮ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

ТРЕНЕРЫ. Массимо Каррера: "Мне нечего предъявить команде"
Главный тренер "Спартака" не стал винить в поражении кого-то из своих футболистов.

Радость ВИТИНЬЮ после победного гола, которую он делит с Аланом ДЗАГОЕВЫМ. Фото Алексей ИВАНОВ
Радость ВИТИНЬЮ после победного гола, которую он делит с Аланом ДЗАГОЕВЫМ. Фото Алексей ИВАНОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ. Роман Бабаев: "Акинфеев полностью восстановился. Васин сыграл надежно"
После финального свистка итоги дерби подвел генеральный директор ЦСКА.

48-я минута. Только что после удара Марио Пашалича мяч оказался в воротах Игоря АКИНФЕЕВА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
48-я минута. Только что после удара Марио Пашалича мяч оказался в воротах Игоря АКИНФЕЕВА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

ЭКСПЕРТ. Олег Романцев: "Поведя, "Спартак" стал играть на удержание. Раньше такого не было"
Мнение бывшего тренера красно-белых, который победил в 16 из 28 своих матчей с ЦСКА.

Герой матча Александр ГОЛОВИН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Герой матча Александр ГОЛОВИН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

РАЗБОР. Надежда № 17
При помощи данных InStat разбираем действия лучшего футболиста встречи - полузащитника ЦСКА Александра Головина.

Форвард красно-белых ЗЕ ЛУИШ после того, как получил травму. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Форвард красно-белых ЗЕ ЛУИШ после того, как получил травму. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

ТРАВМА. Зе Луиш, скорее всего, выбыл на месяц
Как стало известно "СЭ", нападающий "Спартака" Зе Луиш получил травму приводящей мышцы бедра.

После фола Понтуса ВЕРНБЛУМА на Квинси ПРОМЕСЕ на поле вспыхнет потасовка. Фото Александр ФЕДОРОВ , "СЭ"
После фола Понтуса ВЕРНБЛУМА на Квинси ПРОМЕСЕ на поле вспыхнет потасовка. Фото Александр ФЕДОРОВ , "СЭ"

ФОТО. Драку заказывали?
Кадры потасовки двух команд в концовке встречи. От начала конфликта до развязки.

По мнению главного арбитра встречи Владимира Сельдякова, Георгий ДЖИКИЯ чисто сыграл в подкате против МАРИУ ФЕРНАНДЕСА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
По мнению главного арбитра встречи Владимира Сельдякова, Георгий ДЖИКИЯ чисто сыграл в подкате против МАРИУ ФЕРНАНДЕСА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

СУДЬЯ. Владимир Сельдяков: "Пенальти на Фернандесе не было"
Главный арбитр московского дерби рассказал о своих впечатлениях от матча.

Потасовка в концовке дерби. Фото Александр ФЕДОРОВ , "СЭ"
Потасовка в концовке дерби. Фото Александр ФЕДОРОВ , "СЭ"

ОЦЕНКА. Быть полковнику генералом!
Как справился с дерби арбитр. Эксперт "СЭ" - о работе судей на игре красно-синих с красно-белыми.

Александр ГОЛОВИН, МАРИУ ФЕРНАНДЕС, Георгий ЩЕННИКОВ и ВИТИНЬЮ (слева направо) празднуют победу. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Александр ГОЛОВИН, МАРИУ ФЕРНАНДЕС, Георгий ЩЕННИКОВ и ВИТИНЬЮ (слева направо) празднуют победу. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

ВИП-БОЛЕЛЬЩИКИ. Грушевский vs Белоголовцев: "Спартак" допивает глушаковский самогон"
Сразу после матча на наши вопросы ответили известные болельщики красно-синих и красно-белых.

Трансляция матча ЦСКА - "Спартак"

Опрос

Кто займет более высокое место по итогам чемпионата-2017/18?
голосовать
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

miranova.nastasya

Получайте 5 400 - 12 000 рублей ежедневно на свою пластиковую карту или электронный кошелек, тратя не больше 15 минут рабочего времени. Смотрите, как это делают на видео! Подробнее... http://proglavbuh.ru

03:38