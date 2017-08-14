ЦСКА - "Спартак". Главное о дерби

КОММЕНТАРИЙ. Дерби Головина
Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР - о победе ЦСКА, который взял верх благодаря игре Александра Головина. Вдобавок - поиск ответа на вопрос, что же происходит с командой Массимо Карреры.
РЕПОРТАЖ. Без нерва
О событиях вокруг матча, который оказался совсем не похож на апрельский.
ТРЕНЕРЫ. Массимо Каррера: "Мне нечего предъявить команде"
Главный тренер "Спартака" не стал винить в поражении кого-то из своих футболистов.
РУКОВОДИТЕЛЬ. Роман Бабаев: "Акинфеев полностью восстановился. Васин сыграл надежно"
После финального свистка итоги дерби подвел генеральный директор ЦСКА.
ЭКСПЕРТ. Олег Романцев: "Поведя, "Спартак" стал играть на удержание. Раньше такого не было"
Мнение бывшего тренера красно-белых, который победил в 16 из 28 своих матчей с ЦСКА.
РАЗБОР. Надежда № 17
При помощи данных InStat разбираем действия лучшего футболиста встречи - полузащитника ЦСКА Александра Головина.
ТРАВМА. Зе Луиш, скорее всего, выбыл на месяц
Как стало известно "СЭ", нападающий "Спартака" Зе Луиш получил травму приводящей мышцы бедра.
ФОТО. Драку заказывали?
Кадры потасовки двух команд в концовке встречи. От начала конфликта до развязки.
СУДЬЯ. Владимир Сельдяков: "Пенальти на Фернандесе не было"
Главный арбитр московского дерби рассказал о своих впечатлениях от матча.
ОЦЕНКА. Быть полковнику генералом!
Как справился с дерби арбитр. Эксперт "СЭ" - о работе судей на игре красно-синих с красно-белыми.
ВИП-БОЛЕЛЬЩИКИ. Грушевский vs Белоголовцев: "Спартак" допивает глушаковский самогон"
Сразу после матча на наши вопросы ответили известные болельщики красно-синих и красно-белых.
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