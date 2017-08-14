ЦСКА - "Спартак". Главное о дерби

Что вы могли пропустить о субботнем матче ЦСКА - "Спартак" (2:1), хотя и не стоило.

КОММЕНТАРИЙ. Дерби Головина

Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР - о победе ЦСКА, который взял верх благодаря игре Александра Головина. Вдобавок - поиск ответа на вопрос, что же происходит с командой Массимо Карреры.

Перфоманс армейских фанатов. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

РЕПОРТАЖ. Без нерва

О событиях вокруг матча, который оказался совсем не похож на апрельский.

85-я минута. Победный гол ВИТИНЬЮ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

ТРЕНЕРЫ. Массимо Каррера: "Мне нечего предъявить команде"

Главный тренер "Спартака" не стал винить в поражении кого-то из своих футболистов.

Радость ВИТИНЬЮ после победного гола, которую он делит с Аланом ДЗАГОЕВЫМ. Фото Алексей ИВАНОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ. Роман Бабаев: "Акинфеев полностью восстановился. Васин сыграл надежно"

После финального свистка итоги дерби подвел генеральный директор ЦСКА.

48-я минута. Только что после удара Марио Пашалича мяч оказался в воротах Игоря АКИНФЕЕВА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

ЭКСПЕРТ. Олег Романцев: "Поведя, "Спартак" стал играть на удержание. Раньше такого не было"

Мнение бывшего тренера красно-белых, который победил в 16 из 28 своих матчей с ЦСКА.

Герой матча Александр ГОЛОВИН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

РАЗБОР. Надежда № 17

При помощи данных InStat разбираем действия лучшего футболиста встречи - полузащитника ЦСКА Александра Головина.

Форвард красно-белых ЗЕ ЛУИШ после того, как получил травму. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

ТРАВМА. Зе Луиш, скорее всего, выбыл на месяц

Как стало известно "СЭ", нападающий "Спартака" Зе Луиш получил травму приводящей мышцы бедра.

После фола Понтуса ВЕРНБЛУМА на Квинси ПРОМЕСЕ на поле вспыхнет потасовка. Фото Александр ФЕДОРОВ , "СЭ"

ФОТО. Драку заказывали?

Кадры потасовки двух команд в концовке встречи. От начала конфликта до развязки.

По мнению главного арбитра встречи Владимира Сельдякова, Георгий ДЖИКИЯ чисто сыграл в подкате против МАРИУ ФЕРНАНДЕСА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

СУДЬЯ. Владимир Сельдяков: "Пенальти на Фернандесе не было"

Главный арбитр московского дерби рассказал о своих впечатлениях от матча.

Потасовка в концовке дерби. Фото Александр ФЕДОРОВ , "СЭ"

ОЦЕНКА. Быть полковнику генералом!

Как справился с дерби арбитр. Эксперт "СЭ" - о работе судей на игре красно-синих с красно-белыми.

Александр ГОЛОВИН, МАРИУ ФЕРНАНДЕС, Георгий ЩЕННИКОВ и ВИТИНЬЮ (слева направо) празднуют победу. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

ВИП-БОЛЕЛЬЩИКИ. Грушевский vs Белоголовцев: "Спартак" допивает глушаковский самогон"

Сразу после матча на наши вопросы ответили известные болельщики красно-синих и красно-белых.